L’injustice raciale a toujours été un thème récurrent États Unis, et dans de nombreuses autres parties du monde également. Cette année-là, plusieurs événements regrettables ont suscité chez la population américaine le désir de parvenir à l’équité raciale, et le résultat a été vu à travers des protestations et des manifestations. Maintenant, Phil Spencer, patron de la Xbox, donnez votre avis là-dessus.

Dans une récente interview avec Kotaku, Spencer a noté que Microsoft prend des mesures pour que tous ceux qui rejoignent l’entreprise bénéficient des mêmes avantages, indépendamment de leur origine ou de leur sexe, et que chacun ait les mêmes opportunités de croissance.

«Le domaine sur lequel nous devons vraiment nous concentrer, en tant qu’industrie, y compris ma propre équipe, sont des leaders visibles. Parce qu’il y a eu une génération où cela n’a pas été vu. Et quand vous voyez ces personnes évoluer au sein d’une organisation, vous commencez à voir beaucoup de gens comme moi. [otro hombre blanco con poder]. Nous n’avons pas besoin de plus de gens comme ça. Nous avons besoin d’une équipe plus diversifiée. Je dirais donc que notre objectif pour le moment est la représentation administrative. “

De plus, indépendamment Microsoft s’est engagé à améliorer les conditions de travail des personnes de couleur au sein de l’entreprise, ainsi qu’à «doubler le nombre d’Afro-américains à des postes de direction d’ici 2025».

