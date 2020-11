Récemment, un piratage a été signalé à Capcom où il a été question du vol d’informations ayant affecté plusieurs projets. Parmi ceux-ci figurait la mention d’un nouveau remake de Resident Evil 4 conçu pour la réalité virtuelle. Mais il semble que les fuites vont plus loin, comme indiqué par de nouvelles données partagées parlant d’un collection intéressante pour Switch et PS4.

Phoenix Wright: Ace Attorney nous a amenés à des procès plus inattendus, enquêter sur des cas et rechercher la vérité dans différentes situations. Et il semble que cette franchise pourrait revenir avec une collection complète conçue pour PlayStation 4 et Nintendo Switch, tout comme mentionné dans la fuite que, jusqu’à présent, la société n’a pas confirmé les données.

Phoenix Wright: Avocat Ace | Nintendo

Bien sûr, dans la fuite, on parle d’une collection composée de cinq jeux de la saga, dont deux jeux de la subsaga prequel qui, en son temps, n’a vu le jour qu’au Japon. De cette façon, il pourrait être présenté comme une collection très précieuse pour les joueurs, même s’il faut se rappeler qu’il peut s’agir d’une fuite avec des projets qui ont été annulés ou sont encore en développement.

Ce sont des fichiers de 2018 qui pourraient faire l’objet de nombreux changements. Comme nous l’avons indiqué, ils auraient pu être annulés ou même reportés pour donner la priorité à d’autres régimes. Bien sûr, nous serons attentifs aux nouvelles informations et, en attendant, nous nous souvenons que l’un des projets confirmés est Village de Resident Evil 8, un titre en cours de lancement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X.