Pikmin 3 Deluxe, révision pour Nintendo Switch du célèbre titre de stratégie, nature et gestion des ressources… Pikmin, imaginé par le Big N et Master Miyamoto et sorti il ​​y a quelques années sur WiiU, est déjà parmi nous. Et son accueil, selon les premières données de ventes, semble être (malgré une baisse en deçà des attentes) plutôt positif. Ceux de Kyoto, conscients de cela, n’ont pas voulu laisser passer l’occasion, également en Europe, d’incorporer divers cadeaux via le portail My Nintendo. Cependant, comme presque toujours, ils viennent avec un gros mais.

Et est-ce que My Nintendo vient d’ajouter, comme récompense échangeable contre 400 points platine, un ensemble de sous-verres Inspiré par le Pikmin 3 Deluxe récemment sorti. Ensuite, nous vous laissons quelques images dudit produit afin que vous puissiez le voir de première main:

Malheureusement, et comme cela arrive souvent dans ces cas, après avoir échangé les points platine et accédé à l’écran d’achat pour l’acheter à nouveau, un message dévastateur sort. Frais d’expédition pour l’Espagne et les autres pays: 6,99 euros. Allemagne: 3.99 … Enfin, nous vous rappelons que Pikmin 3 Deluxe est désormais disponible et nous partageons, à notre tour, notre analyse afin que vous puissiez tirer vos propres conclusions.

