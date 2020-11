Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La semaine précédente a été faible en termes de lancements de jeux vidéo sur le territoire japonais. La situation n’a pas duré longtemps comme ça, puisque la semaine 43 de 2020, qui s’est déroulée du 26 octobre au 1er novembre, a enregistré de bonnes ventes grâce à des premières très attractives pour le public japonais et celle qui a mené avec facilité était un port de l’un des Titres autrefois exclusifs à Wii U.

Selon les estimations des ventes de matériel et de jeux physiques de Famitsu (via Gematsu), la semaine dernière, il a été dominé par Pikmin 3 Deluxe, l’adaptation du jeu Wii U pour Nintendo Switch, qui a remporté la couronne avec l’incroyable quantité de 171 349 unités vendues en seulement 3 jours.

Les versions améliorées d’anciens jeux ont conduit les ventes japonaises

Une autre première importante a été celle de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster, qui a réalisé un peu plus de 100000 exemplaires vendus si nous combinons les versions de PlayStation 4 et de Nintendo Switch, qui avaient des performances similaires sur les deux consoles.

Ce fut une semaine très forte en ventes, car il y a eu plusieurs lancements. Au total, 6 nouveaux jeux ont pris place dans la liste des 10 titres les plus vendus. Les 3 autres étaient Watch Dogs: Legion, GreedFall et Kamen Rider: Memory of Heroez, qui ont fait leurs débuts aux positions 4, 7 et 8 respectivement.

L’élan de ces nouveaux titres était également perceptible dans le secteur des consoles, en particulier sur Nintendo Switch, puisqu’entre les 2 modèles disponibles il s’est vendu à près de 90000 unités. Le seul changement de position par rapport à la semaine précédente a eu lieu entre la Xbox One X et la Nintendo New 3DS LL, qui a de nouveau envoyé la console de Microsoft à l’avant-dernière place.

Nous vous laissons la liste des jeux et consoles vendus.

Ventes de logiciels

Pikmin 3 Deluxe – 171,349 Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster (Nintendo Switch) – 52,481 Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster (PlayStation 4) – 48 830 Watch Dogs: Legion – 40 962 Ring Fit Adventure – 29086 Animal Crossing: New Horizons – 24009 GreedFall – 13292 Kamen Rider: Memory of Heroez (Nintendo Switch) – 11683 Mario Kart 8 Deluxe – 9569 Pokémon Sword & Shield – 9421

Vente de matériel

Nintendo Switch – 66682 Nintendo Switch Lite – 20303 PlayStation 4 – 3066 New Nintendo 2DS LL – 1438 PlayStation 4 Pro – 84 New Nintendo 3DS LL – 29 Xbox One X – 21 Xbox One S – 15

Il ne fait aucun doute que la Nintendo Switch a réalisé de belles performances en 2020. Nintendo a récemment confirmé que sa console actuelle était déjà plus vendue que la Nintendo Entertainment System (NES) et devrait maintenir un bon rythme de vente malgré le lancement de PlayStation 5. et Xbox Series X | S.

Pikmin 3 Deluxe est disponible exclusivement pour Nintendo Switch. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant si vous visitez son dossier.

