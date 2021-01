Sans aucun doute le lancement de Pikmin 3 Deluxe, une critique du titre bien-aimé sorti sur la WiiU désormais disparue, n’a pas été sans controverse. D’une part, une partie de la communauté a souligné que son contenu et le peu d’améliorations jouables et graphiques ne justifiaient pas son prix excessif. De l’autre, d’autres ont souligné que ce que la communauté des fans voulait vraiment, c’était voir leur quatrième se matérialiser. Cependant, le résultat final, bien que n’étant pas à la hauteur des attentes de beaucoup, a été positif. Tout cela a généré une multitude de commentaires lui souhaitant un vrai hit dans les ventes, qui, en revanche, indiquaient le contraire, du moins sur le territoire japonais. Et maintenant, les données confirment les bons présages.

Et, s’il est vrai que ses ventes n’indiquent pas d’être stratosphériques, Pikmin 3 Deluxe a réussi à vendre, depuis son lancement fin octobre et selon les données compilées par Weekly Famitsu, 499000 unités (format physique) en Japon. Pikmin n’a jamais été un vendeur de console. Cependant, si l’on tient compte du fait que les ventes totales des tranches précédentes sont similaires à celles de la revue de la troisième tranche dans l’hybride … Les chiffres parlent d’eux-mêmes, ce qui en fait non seulement le livraison qui s’est vendue le mieux, dans le même laps de temps, dans le Pays du Soleil Levant, mais (et cela sera confirmé dans les semaines à venir) dans la livraison la plus vendue dans le monde. Comme si cela ne suffisait pas, les données présentées n’incluent pas les ventes physiques, ce qui ne fait que confirmer de bonnes attentes.

Que pensez-vous des données de vente de Pikmin 3 Deluxe au Japon? Avez-vous été convaincu par les améliorations et le contenu supplémentaire présents dans le jeu? Pour l’instant, nous partageons notre analyse afin que vous puissiez juger par vous-même dans quelle mesure son prix est justifié ou non.

