La console hybride double presque les données de ventes de la semaine dernière, dépassant déjà les 13 millions.

Pour la deuxième semaine consécutive, le fantastique Pikmin 3 Deluxe de Nintendo Switch est devenu le jeu vidéo le plus vendu au Japon, remportant un plus grand succès qu’il ne l’était à l’époque de sa sortie initiale sur Wii U (le contraire de ce qui s’est passé au Royaume-Uni) , pour atteindre près de 240 000 exemplaires physiques en deux semaines.

Grâce à ses bonnes ventes et à de nombreux autres titres de la console hybride, Nintendo Switch pratiquement a doublé en une semaine les ventes du modèle d’origine, maintenant des chiffres similaires à ceux du dernier rapport en ce qui concerne le modèle entièrement portable, Nintendo Switch Lite. Puisque la Xbox Series et la PlayStation 5 ont été mises en vente dans le pays du soleil levant ces dernières heures, il faudra attendre quelques jours (voire moins) pour connaître les données de leur première. Et le reste des jeux cette semaine?

Nintendo continue de dominer la liste la plus chaude avec une Ring Fit Adventure qui progresse régulièrement vers la barre des deux millions de jeux vendus uniquement au Japon. Parmi les nouveautés, la nouvelle version de Pokémon Sword and Shield qui est vendue avec son Expansion Pass, qui a réussi à vendre plus de 18 000 unités physiques. Ici, nous vous laissons la liste des jeux physiques les plus vendus de la semaine proposés par Famitsu, ainsi que les données de vente de la console au cours de la même période.

Ventes de jeux (total cumulé)[NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo) – 67 925 (239 274)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) – 37,256 (1,783,608)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) – 31687 (5941433)

[NSW] Pokemon Sword / Shield + Expansion Pass (The Pokemon Company) – 18,638 (Nouveau)

[NSW] Shadowverse: Champion’s Battle (Cygames) – 13,871 (Nouveau)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) – 12318 (3250835)

[PS4] Watch Dogs: Legion (Ubisoft) – 8 723 (49 685)

[NSW] Super Mario 3D All-Stars (Nintendo) – 8 536 (373 171)

[NSW] Minecraft (Microsoft) – 8 091 (1 551 842)

[NSW] Épée / bouclier Pokemon (The Pokemon Company) – 7,638 (3,790,783)

Ventes de consoles (total cumulé) Switch – 119109 (13121994) Switch Lite – 20091 (2801995) PlayStation 4 – 3184 (7671206) Nouveau 2DS XL (y compris 2DS) – 536 (1745986) PlayStation 4 Pro – 91 (1,575,029) Nouveau 3DS XL – 25 (5,888,747) Xbox One X – 16 (20,966) Xbox One S – 13 (93,651)

