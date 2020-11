C’est la dernière semaine avant que la nouvelle génération ne s’installe sur les marchés internationaux. De cette manière, le Japon a partagé avec nous la liste des jeux les plus vendus entre le 2 et le 8 novembre. ce pourrait être la dernière fois que Nintendo et Animal Crossing dominent ce marché depuis longtemps.

A cette occasion, deux nouveautés ont réussi à se positionner sur la liste des best-sellers. Le premier d’entre eux est Pokemon Sword and Shield + Expansion Pass, collection qui comprend le jeu de base et les deux DLC, qui a réussi à déplacer 18 638 unités. En revanche, on retrouve Shadowverse: Champion’s Battle et ses 13 871 exemplaires.

Cependant, c’est Pikmin 3 Deluxe qui s’est à nouveau positionné comme le jeu le plus vendu de la semaine. En deuxième et troisième places, nous trouvons respectivement Ring Fit Adventure et Animal Crossing: New Horizons.

Logiciel:

– Pikmin 3 Deluxe – 67 925 (239 274)

–Ring Fit Adventure – 37 256 (1 783 608)

–Animal Crossing: New Horizons – 31 687 (5 941 433)

-Pokemon Sword / Shield + Expansion Pass – 18,638 (Nouveau)

–Shadowverse: Champion’s Battle – 13871 (nouveau)

– Mario Kart 8 Deluxe – 12 318 (3 250 835)

– Chiens de garde: Légion – 8 723 (49 685)

– Super Mario 3D All-Stars – 8 536 (373 171)

–Minecraft – 8 091 (1 551 842)

– Épée / bouclier Pokémon – 7 638 (3 790 783)

Matériel:

-Interrupteur – 119109 (13121994)

-Switch Lite – 20 091 (2 801 995)

-PlayStation 4 – 3 184 (7 671 206)

-Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) – 536 (1745986)

-PlayStation 4 Pro – 91 (1 575 029)

-Nouveau 3DS LL – 25 (5 888 747)

-Xbox One X – 16 (20 966)

-Xbox One S – 13 (93 651)

Via: Gematsu