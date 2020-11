La saga Pikmin est l’un des grands rêves de Miyamoto, père d’autres sagas mythiques comme Super Mario Bros. ou The Legend of Zelda. Tout a commencé comme un petit projet pour le GameCube, mais après son succès, la saga s’est poursuivie avec deux autres tranches. Le dernier opus du petit Pikmin, mis en vente en 2013 pour Wii U, est que Pikmin 3 promettait de grands changements, ainsi que des scénarios plus réalistes grâce au fait que Wii U était enfin une console en HD. Cependant, la Wii U n’a pas eu beaucoup de succès sur le marché, et avec la sortie de la Nintendo Switch, de nombreuses exclusivités de la console de manette de tablette sont devenues une édition “de luxe” sur Nintendo Switch. Il faut reconnaître que ce mouvement les a favorisés, et c’est qu’il suffit de voir le nombre de ventes de ces éditions, l’une d’entre elles étant le jeu Nintendo Switch le plus vendu à ce jour.

Pikmin 3 Deluxe fait ses débuts réussis au Japon

Il y a quelques jours, plus précisément le 30 octobre, Pikmin 3 Deluxe a été lancé pour Nintendo Switch. En regardant les données des autres éditions “de luxe”, nous savions que cela allait être un succès, et nous ne nous sommes pas trompés depuis est devenu le meilleur début de la série Pikmin au Japon avec 171 349 exemplaires vendus en une semaine seulement, prenant ainsi la place de Pikmin 2, un jeu sorti en 2004 pour la GameCube. Voici les données de vente pour la première semaine de chaque titre Pikmin:

Pikmin – 101299

Pikmin 2 – 161 930

Nouveau contrôle de jeu! Pikmin – 48 229

Nouveau contrôle de jeu! Pikmin 2 – 28 256

Pikmin 3-102 188

Hey Pikmin – 79 517

Pikmin 3 Deluxe – 171 349

Comme on peut le voir, Pikmin 3 Deluxe a été un succès commercial dans le pays japonais. Nous ne connaissons toujours pas les ventes de ce titre dans le reste du monde, mais nous sommes plus que certains qu’il a également été un succès.

