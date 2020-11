Les jeux Nintendo ont quelque chose de spécial, et c’est qu’ils sont faits pour que toute la famille puisse en profiter, que nous soyons petits ou grands. Vous pouvez voir l’amour et l’attention qu’ils y mettent dès le premier jour de développement, et cela se traduit par des ventes. Il y a quelques jours, nous avons appris les dernières données financières de Nintendo, et la vérité est que les chiffres sont très bons. Nintendo Switch a dépassé les 68 millions d’exemplaires, surpassant la mythique NES. Nous avons également vu une grande liste de jeux qui dépassent le million d’exemplaires vendus dans le monde, menés par l’imparable Mario Kart 8 Deluxe, bien que Animal Crossing: New Horizons soit sur ses talons. L’un des titres qui, pour des raisons de temps, ne figure pas sur cette liste, mais le sera sûrement un jour, est Pikmin 3 Deluxe. Bien que l’on puisse déjà signaler que la troisième tranche de “luxe” de l’adorable Pikmin est la le plus réussi de la saga à ce jour dans le pays japonais.

Pikmin 3, je te choisis!

Après les données financières de Nintendo, vient toujours le rapport de questions et réponses des actionnaires de Big N. L’une des questions posées était de savoir combien de jeux précédemment sortis qui avaient atteint un million d’exemplaires au cours de la période financière, étaient des titres qu’ils pouvaient jouer ensemble, et s’ils recommandaient Animal Crossing: New Horizons à ces types de joueurs. A cette question, le président de Nintendo, Furukawa a répondu:

Nous voulons que les consommateurs qui ont joué à Nintendo Switch grâce à Animal Crossing: New Horizons prennent conscience et jouent au plus grand nombre de titres différents possible, que ces titres soient nouveaux ou anciens. Ring Fit Adventure en est un exemple. Le Pikmin 3 Deluxe récemment sorti a souvent été choisi comme titre suivant après Animal Crossing: New Horizons par de nombreux consommateurs, en particulier au Japon. Le 35e anniversaire de Super Mario Bros. augmente la visibilité de divers titres Mario sur Nintendo Switch, et nous commençons à voir les résultats. Et comme vous l’avez souligné, la popularité des titres qui peuvent être appréciés en entreprise et qui ne sont possibles que sur Nintendo Switch, tels que Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Party, augmente énormément, et nous pensons que cela se voit dans l’augmentation des titres qui ont a dépassé le million de ventes.

Comme on peut le voir après les propos du président de Nintendo, les jeux multijoueurs commencent également à remarquer une augmentation des ventes. Après ces données, la société japonaise sera-t-elle encouragée à développer des jeux plus coopératifs?

