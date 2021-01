Ce n’est pas quelque chose qui nous prend par surprise. D’ailleurs, malgré les critiques initiales, il y a quelques jours on vous prévenait déjà que Pikmin 3 Deluxe, le titre particulier de ceux de Kyoto pointait très haut. Eh bien, il semble qu’il continue de battre tous les records, du moins au Japon.

Et le fait est que le site Web de compilation de données de vente pour le marché japonais, Game Data Library, a confirmé que Pikmin 3 Deluxe a déjà été converti, officiellement et avec 513225 unités derrière son dos, dans le titre de la franchise la plus vendue au Japon. Arriver à surpasser même la livraison originale lancée, en 2001, sur le GameCube éteint. En partant à son tour, des chiffres vraiment positifs si on les compare avec ceux du reste des livraisons. Ensuite, nous vous laissons la liste complète, ainsi qu’un graphique comparatif très clarifiant:

Pikmin 3 Deluxe devient le jeu de détail le plus vendu de la série au Japon. Les ventes numériques placent probablement le jeu autour de 700k, c’est un million de vendeurs, y compris la WiiU d’origine. pic.twitter.com/PyOHeMdcRG – Bibliothèque de données de jeu (@GameDataLibrary) 14 janvier 2021

Comparaison directe avec les autres jeux. 2 mois de Pikmin 3 Deluxe surpassent les ventes d’un an et plus de Pikmin et Pikmin 2. pic.twitter.com/HdhWa2nJBo – Bibliothèque de données de jeu (@GameDataLibrary) 14 janvier 2021

Sans aucun doute, et plus si l’on tient compte du fait que ces données ne collectent que des ventes physiques, les chiffres (+ eShop) sont peut-être bien plus élevés. Cependant, et sur la base du fait que Pikmin 3 Deluxe est dans le TOP 10 au Japon, il n’est pas déraisonnable de penser que la révision du dernier opus sorti sur WiiU sera actuellement plus proche d’un million d’unités vendues que ces 513225 exemplaires. Qu’en pensez-vous et répond-il à vos attentes? N’avez-vous pas essayé? Nous vous laissons notre analyse afin que vous puissiez avoir un premier contact.

