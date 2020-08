Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Ce mois d’octobre voit le retour du titre Wii U, Pikmin 3, dans ‘De luxe‘formulaire sur la Nintendo Switch. Pour aider à créer l’enthousiasme pour cette version et à en apprendre un peu plus sur cette entrée en particulier, Nintendo a mis en ligne une nouvelle vidéo sur son compte YouTube japonais avec plus de trois minutes de séquences de jeu et de jolies animations.

Comme indiqué précédemment, cette nouvelle version de Pikmin 3 est livrée avec tous les DLC du jeu original et comprend même de nouvelles missions secondaires mettant en vedette Olimar et Louie. De nombreuses offres de précommande sont également proposées. Envie d’une tasse à café Pikmin 3 ou d’un chiffon en microfibre avec votre copie du jeu? Alors consultez notre guide.

Allez-vous ajouter Pikmin 3 Deluxe à votre collection Switch à son arrivée en octobre? Dites-nous ci-dessous.