Watch Dogs Legion fait également partie des 10 meilleurs vendeurs du pays asiatique.

Comme d’habitude, Famitsu a compilé le best-seller au Japon, à la fois en termes de jeux les plus vendus, ainsi que de matériel qui excite le plus sur le territoire asiatique. Et Nintendo domine une grande partie du Top 10 des ventes de logiciels, avec Pikmin 3 Deluxe perché en haut du classement après avoir vendu. plus de 170000 exemplaires lors de sa première.

Dans le reste du haut, nous trouvons d’autres jeux Nintendo, tels que Ring Fit Adventure ou Animal Crossing: Nouveaux horizons. Le bon début de Watch Dogs Legion est particulièrement surprenant. Le bac à sable d’Ubisoft basé sur le Londres dystopique est le quatrième jeu le plus vendu de la semaine, avec plus de 40 000 exemplaires.

En ce qui concerne le matériel, cela montre que la nouvelle génération est au coin de la rue et que les utilisateurs attendent de faire le saut. Switch et Switch Lite ils dominent avec une grande facilité. Il sera intéressant de voir la tendance pour les prochaines semaines. Ensuite, nous vous laissons les listes complètes.

Ventes de jeux (total cumulé)

1. [NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo, 30/10/20) – 171,349 (Nouveau)

2. [NSW] Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster (Atlus, 29/10/20) – 52,481 (Nouveau)

3. [PS4] Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster (Atlus, 29/10/20) – 48,830 (Nouveau)

Quatre. [PS4] Watch Dogs: Legion (Ubisoft, 29/10/20) – 40962 (Nouveau)

5. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 18/10/19) – 29086 (1746352)

6. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 20/03/20) – 24,009 (5,909,746)

sept. [PS4] GreedFall (Game Source Entertainment, 29/10/20) – 13292 (Nouveau)

8. [NSW] Kamen Rider: Memory of Heroez (Bandai Namco, 29/10/20) – 11683 (Nouveau)

9. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 28/04/17) – 9 569 (3 238 517)

dix. [NSW] Épée / bouclier Pokemon (The Pokemon Company, 15/11/19) – 9,421 (3,783,145)

Ventes de la console (total cumulé)

1. Interrupteur – 66 682 (13 002 885)

2, Switch Lite – 20 303 (2 781 904)

3. PlayStation 4 – 3 066 (7 668 022)

4. Nouveau 2DS LL (comprend 2DS) – 1 438 (1 745 450)

5. PlayStation 4 Pro – 84 (1 574 938)

6. Nouveau 3DS LL – 29 (5 888 722)

7. Xbox One X – 21 (20 950)

8. Xbox One S – 15 (93 638)

En savoir plus: Top Japan et Pikmin 3 Deluxe.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');