Comme nous le savons tous, Internet regorge des choses les plus curieuses, ainsi que des personnes les plus extravagantes. Nombreux sont les personnages qui sortent du jour au lendemain et deviennent célèbres pour une vidéo ou une chanson. C’est le cas du comédien et chanteur japonais Pikotaro devenu célèbre pour son clip vidéo de la chanson absurde PPAP (Pen Pineapple Apple Pen), chanson qui a fait de lui une célébrité internationale, de passage sur les téléviseurs du monde entier.

Pikachu et Pikotaro font équipe

Il semble que Pikotaro ait voulu se lier avec un célèbre personnage jaune aux joues rouges dont le nom commence de manière similaire au sien. Effectivement, vous pensez bien, la star de Pokémon, Pikachu s’est associée à Pikotaro dans un nouveau clip vidéo pour lancer la chanson PIKA à PIKO. Nous vous laissons la vidéo ci-dessous pour que vous profitiez de cette nouvelle collaboration.

La vérité est que nous n’avons pas laissé l’étonnement de ce «crossover». Cependant, en regardant la performance, nous pensons qu’il vaut mieux que Pikachu se consacre à se battre avec ses tubes, et qu’il laisse tomber le micro et laisse Jigglypuff, qui sait chanter.

