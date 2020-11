Star Wars: Escadrons Ce fut l’une des surprises les plus notoires de l’année dans le domaine de l’action, et peut-être l’un des jeux les plus drôles de la franchise populaire aux mains de Disney. Le titre boit directement de ce qui est vu dans les sagas comme Escadron de voleurs ou X-Wing, authentiques classiques de la marque et dans lesquels nous avons embarqué sur les navires les plus emblématiques de l’univers Star Wars.

Pendant que le jeu est compatible avec les casques de réalité virtuelle, qui augmente sans aucun doute le niveau d’immersion, se passe de faire de même avec les appareils les plus utilisés dans le genre aéronautique dans les jeux vidéo. On parle de joysticks, ou ce qui revient au même, l’outil que chaque pilote utiliserait pour se déplacer et effectuer des manœuvres impossibles.

L’utilisateur Akaki Kuumeri a créé une solution plus qu’intéressante pour les joueurs de Playstation 4 et les propriétaires d’escadrons Star Wars peuvent profiter d’un plus haut degré de réalisme en ce qui concerne le contrôle. Pour cela, il a utilisé une télécommande DualShock 4, et d’autres éléments qui ont été possibles grâce à une imprimante 3D, comme des joysticks.

Une fois que nous avons les «ingrédients» de base, il ne sera plus nécessaire de les adapter à la commande à l’aide d’adaptateurs qui seront liés aux bâtons et déclencheurs. Comme le montre la vidéo complète, le résultat n’est pas seulement fonctionnel, mais franchement surprenant, pouvant atteindre une précision millimétrique. Dans la description de la vidéo, Akaki voulait partager les designs de ces manettes non seulement pour le contrôleur PS4, mais aussi pour d’autres manettes de jeu PC tout aussi populaires telles que la Xbox ou même la Nintendo Switch Pro.