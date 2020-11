Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Juste au moment où le monde s’est rendu compte qu’il devrait faire face à une pandémie causée par l’épidémie de COVID-19, un jeu vidéo a attiré l’attention en raison de son thème, car il traitait de la création de virus mortels à se propager dans le monde, quelque chose qui en cela alors il a été considéré de mauvais goût. Cependant, la controversée Plague Inc. existe depuis 2012 et ce qui s’est passé, c’est que la pandémie l’a amenée au sommet du succès. Eh bien, en profitant du grand moment et en tenant la promesse que les développeurs ont faite il y a des mois, il a maintenant un moyen de lutter contre une pandémie.

Plague Inc. vous permettra de combattre une pandémie

Le titre de stratégie Plague Inc. a sorti son mode Cure, qui place les joueurs au milieu d’un monde en proie à une pandémie et maintenant l’objectif est de le combattre pour trouver une solution. Suivant l’essence de sa proposition originale, le mode Cure de Plague Inc. montre aux joueurs les points rouges dans diverses parties de la planète et à partir de là, ils doivent prendre des mesures, comme envoyer des spécialistes, alerter les gouvernements, ordonner la fermeture des frontières, tout ce pendant que le temps rampe à la recherche d’un vaccin, point culminant du chemin.

De même, ce mode met à l’épreuve la stratégie du joueur car les populations commenceront à ressentir les effets des décisions prises, ce qui conduirait certains secteurs à désobéir aux consignes et pourrait compromettre les progrès réalisés à un certain point critique. Par conséquent, il est important de maintenir un bon niveau d’Autorité, une mesure qui déterminera la réaction du peuple aux actions entreprises et qui marquera la fin de la partie, comme la défaite, si elle atteint son niveau le plus bas.

Comme mentionné précédemment, après avoir atteint un vaccin, le mode Cure aura pris fin et le joueur aura gagné chez Plague Inc.

Plague Inc. est disponible sur iOS, Android, PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

