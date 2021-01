Le site officiel indique que l’étude a préparé quelque chose pour cette année, mais il n’y a plus d’informations.

Soyez fan de PlatinumGames ces derniers temps, il vit dans l’incertitude et le mystère. L’étude japonaise a commencé à susciter l’enthousiasme sur son site officiel il y a quelque temps, anticipant différentes annonces cela viendrait avec le temps. Mais, apparemment, il y avait encore des surprises cachées, et au cours des dernières heures, les informations sur ce site Web ont changé et anticiper quelque chose pour 2021.

Le site Web Four PlatinumGames a été utilisé pour annoncer le projet GG, The Wonderful 101: Remastered, pour commenter qu’ils avaient une division à Tokyo pour d’autres types de jeux et pour faire une blague. Maintenant, si vous entrez sur le Web et observez avec un peu de patience, le changements d’animation et révèle une cinquième et nouvelle section secrète, qui a maintenant une date qui marque XX-XX-2021.

Il est évident que nous n’avons aucune idée ce que cela pourrait être, mais les fans ont déjà commencé à théoriser en disant qu’il s’agit de la publicité Bayonetta 3. Il est impossible de le savoir, car l’information est littéralement nul, mais il est vrai que les déclarations récentes de Hideki kamiya Dans lequel il a dit qu’il espérait parler du nouveau jeu vidéo Bayonetta en 2021, ils donnent aux adeptes d’y réfléchir.

Mais cela pourrait être n’importe quoi, car Kamiya a également commenté ces dernières semaines que le studio avait des projets qui n’a pas encore annoncé, nous devrons donc attendre les informations officielles pour savoir ce que signifie cette date. À propos, Bayonetta 3 sera exclusif de Nintendo Switch, mais cela n’a pas arrêté Kamiya parler ouvertement des 5 choses que vous n’aimez pas sur la console.

