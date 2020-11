Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La technologie n’est pas sans défauts et n’importe quel matériel peut présenter des problèmes, même s’il s’agit d’un produit qui vient de sortir. Bien qu’un certain secteur s’attende à un échec de la part de PlayStation 5 ou Xbox Series X | S pour mettre le feu aux réseaux, la vérité est qu’un tel problème n’est pas nouveau dans une console et n’est pas une raison de paniquer ou de le rendre disproportionné en cas de ce qui se produit. En ce sens, la PS5 a déjà présenté sa première victime et un youtubeur a été le premier touché.

Un rapport VG24 / 7 a partagé ce qui est arrivé à la PS5 du youtuber Jeremy Penter, connu sur la plate-forme vidéo sous le nom d’ACG, qui s’est préparé il y a quelques jours à examiner la nouvelle console Sony, mais malheureusement et sans raison, Il a cessé de fonctionner. Selon Penter, sa console avait des problèmes depuis le début, mais à un moment donné, ils sont devenus inutiles, en fait, il a mentionné que la console était “morte” au moment où il était en contact avec un représentant du service technique de Sony pour trouver une solution.

p.2. J’ai promis aux téléspectateurs de distribuer la PS5. J’ai donc précommandé un autre en ligne. Puisqu’il n’y a aucune raison pour que les gens attendent. Quand le premier arrivera, je le donnerai aux téléspectateurs dans un cadeau plutôt que de l’utiliser moi-même. Je peux attendre le 2ème. – ACG (@JeremyPenter) 10 novembre 2020

Bien que la nécessité de rencontrer ses fans pour fournir l’examen tant attendu de la PS5 ait conduit Penter à acheter immédiatement une autre unité, Sony l’a contacté pour discuter des conditions de remplacement de l’unité par une nouvelle qui, selon le youtuber, cela fonctionne sans problème et vous a permis de créer le contenu de votre chaîne.

Sony a travaillé hier avec moi et une PS5 de remplacement pour l’original devrait être là dans un instant.

Je vais peut-être bientôt sortir du contenu – ACG (@JeremyPenter) 11 novembre 2020

Après la mauvaise expérience et avec sa nouvelle PS5, Penter l’a pris avec humour et a décidé de rendre hommage à la console qui a échoué, tandis que les fans ont fait de même en tirant sur cette PS5 qui a fait ses débuts avec des erreurs d’usine.

TYFYS pic.twitter.com/OCE06T4TyD – Skyler Hopkins (@ Hopcat17) 11 novembre 2020

PlayStation 5 est maintenant disponible et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations connexes.

