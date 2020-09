Nous savons maintenant quand nous pourrons obtenir la PlayStation 5 et ce qu’elle coûtera lors de son lancement. Sony a annoncé mercredi que la console de nouvelle génération sera lancée le 12 novembre aux États-Unis, au Japon, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud, avec un lancement dans le reste du monde le 19 novembre. La console très attendue sera disponible pour un PDSF de 399,99 $ pour la PS5 Digital Edition et de 499,99 $ pour la PS5 avec un lecteur de disque Ultra HD Blu-ray.

Les précommandes commencent demain pour la console chez les détaillants locaux. L’édition numérique et l’édition UHD / Blu-ray présentent les mêmes spécifications, à l’exception du lecteur.

La console sera lancée avec plusieurs jeux disponibles, dont Devil May Cry 5 Special Edition, Final Fantasy XVI, Five Nights at Freddy’s Security Breach, Hogwarts Legacy, un nouveau titre de God of War et le Spider-Man de Marvel annoncé précédemment: Miles Morales , Call of Duty Black Ops: Cold War et Demon’s Souls.

L’annonce a également noté que Spider-Man de Marvel: Miles Morales, Sackboy A Big Adventure et Horizon Forbidden West seront tous lancés avec des versions PlayStation 4 disponibles pour les personnes qui ne peuvent pas passer immédiatement à la PS5. L’annonce note:

Bien que ces trois jeux aient été conçus pour tirer parti de la PS5 et de ses fonctionnalités uniques de nouvelle génération comme le SSD ultra-haut débit et le contrôleur DualSense, les propriétaires de PS4 pourront également profiter de ces expériences lors de leur lancement. Les versions numériques PS4 des jeux de lancement incluent une mise à niveau gratuite sur les deux consoles PS5, tandis que les versions de disque PS4 de ces jeux incluent une mise à niveau gratuite sur la PS5 avec lecteur de disque Ultra HD Blu-Ray.

Vous pouvez voir plus de détails, y compris les spécifications complètes du système sur le lien ci-dessus.