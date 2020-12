Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

PlayStation 5 et Xbox Series X | S ont terminé leur premier mois sur le marché et les informations concernant leurs ventes initiales ont commencé à arriver il y a quelques jours. Aujourd’hui, il a été confirmé que la nouvelle console de Sony s’est vendue plus que ses concurrents aux États-Unis, elle peut donc se vanter de son grand lancement sur ce marché, au Japon et au Royaume-Uni. De même, il y a aussi des numéros de marchés particuliers et PlayStation a également remporté une victoire en France.

Selon un rapport de Ludostrie (via Gamingbolt), le lancement de la PS5 en France a été un succès car la console de nouvelle génération de Sony a vendu 107000 unités à ses débuts, dépassant la barre des 105000 fixée par Nintendo Switch il y a 3 ans et les 90 000 unités vendues par la PS4 lors de son lancement en 2013. Ce chiffre a fait de la PS5 la console avec le meilleur lancement de l’histoire du marché français, situation qui s’est répétée sur d’autres marchés importants pour la nouvelle génération de Sony.

De son côté, la Xbox Series X | S a également lancé des chiffres, même si ceux-ci n’étaient pas si encourageants, puisqu’entre les deux consoles 37000 unités ont été vendues, un chiffre inférieur aux 50000 vendues par Xbox One lors de son lancement dans le pays européen.

La PS5 peut donc célébrer le bon départ qu’elle a eu sur les principaux marchés et le bon départ que cette génération a eu pour Sony.

