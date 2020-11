Sans préavis, l’éditeur japonais Sony a publié un petit état des lieux sur YouTube axé exclusivement sur Remake de Demon’s Souls. Dans cette vidéo, nous pouvons voir quelques minutes de jeu très intéressantes, qui nous permettent d’en savoir plus sur ce remake tant attendu qui arrivera dans les magasins avec le lancement de PlayStation 5 (en fait, une semaine avant).

Dans les 12 minutes que État des lieux de Remake de Demon’s Souls, on peut voir un gameplay commenté ce qui sera très utile pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu et ses mécanismes. De l’éditeur de personnage qui nous permettra de créer un héros à notre mesure, au combat contre les boss du jeu ou les zones que nous pouvons visiter et explorer. On a également eu le temps d’expliquer la adaptation à DualSense, le contrôleur PS5 qui comprend différentes technologies haptiques qui ouvrent un nouveau monde d’expériences que nous pouvons ressentir entre nos mains.

Bien sûr, du point de vue technique, le jeu n’a rien à voir avec l’original, et il a été amélioré dans toutes les sections. Créé par le studio Bluepoint Games, Demon’s Souls Remake est parfait pour montrer les avantages d’une console techniquement supérieure comme la PS5, bien que certains effets d’éclairage importants aient été manqués, tels que tracé laser. L’ensemble comprend divers modes d’affichage, comme le mode performance qui montrera l’expérience à un 60 ips fluide.