Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau déballage chez NEOX Games, cette fois nous avons sur la table rien de plus et rien de moins que la nouvelle PS5, la console nouvelle génération qui arrivera en Espagne le 19 novembre en deux versions.

En ouvrant la boîte, nous avons trouvé un packaging très sobre, dans la lignée de la PS4 et qui laisse les émotions et les expériences au matériel lui-même, ce qui compte. À l’intérieur de la boîte, rien d’inattendu: vous trouverez un câble d’alimentation, un câble de recharge pour la télécommande, un HDMI haute vitesse et le nouveau DualSense, qui ressemble à l’un des grands protagonistes à partir du moment où vous le prenez pour la première fois.

Vous n’avez même pas besoin de le connecter pour voir quoi le saut du Dual Shock 4 est énorme. On n’oublie pas la nouvelle base, que vous devrez visser sur votre PS5 si vous souhaitez la placer verticalement.

DualSense | Jeux Neox

Comme nous l’avons déjà dit, le matériel Sony se décline en deux versions pratiquement identiques, qui ne diffèrent que par le fait que l’une d’elles dispose d’un lecteur de disque et l’autre est totalement numérique. Ce dernier coûte 399 € et celui qui comprend un lecteur, le protagoniste de ce déballage coûte 499 €, mais à l’intérieur, ils offrent les mêmes performances.

PlayStation 5 inclut les ports de connexion qui tu pourrais attendre bien qu’avec des nuances: deux USB super haut débit à l’arrière et deux à l’avant dont l’un d’eux est de type C. De plus, la sortie Ethernet ne manque pas, un HDMI haut débit et Bluetooth 5.1.

La console est beaucoup plus volumineux que PS4, pèse 3,9 à 4,5 kg selon la version et la vérité est que sa conception impressionne en personne; Cela ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu sur une console auparavant. Il semble que le design se soit concentré depuis le début pour bannir les problèmes de surchauffe de son prédécesseur, même si pour savoir s’il réussit, nous avons de nombreuses heures de jeu devant nous.