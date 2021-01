Une nouvelle étude note que PlayStation est la société de jeux vidéo qui a dépensé le plus d’argent en publicité en 2020 aux Etats-Unis. Le rapport mentionne également que Sony a investi plus d’argent à cet égard que Microsoft et Nintendo réunis.

Selon Venture Beat, qui a publié un rapport sur les dépenses de ressources dédiées à la publicité aux États-Unis tout au long de 2020, on estime que 270,8 millions de dollars ont été investis entre 34 entreprises différentes. Cela représente une baisse de 24% par rapport à 2019. Sur ce montant, PlayStation couvre 40,7%, soit environ 110,1 millions de dollars, argent qui a été utilisé dans 33 publicités différentes à travers le pays, à plus de 12 000 occasions. , pour un total estimé à 4,4 milliards de vues.

De cette façon, la publicité de The Edge: Play Has No Limits, dédié à la PlayStation 5, était la vidéo publicitaire la plus chère, car il a coûté environ 14,1 millions de dollars. De même, il a été diffusé dans les matchs de la NFL, de la NBA et du football.

Par rapport à 110,1 millions de dollars, La Xbox ne représente que 9,4% du total, soit environ 25,4 millions de dollars, qui ont été utilisées pour 18 annonces diffusées plus de 2 900 fois, pour un total estimé à 1,2 milliard de vues. La plupart de ces publicités ont été publiées au cours du dernier trimestre de l’année, car elles étaient axées sur la Xbox Series X | S.

Enfin, même si Nintendo se positionne en deuxième position de cette liste en couvrant 28,6% du total, Venture Beat ne fournit pas de données spécifiques. Ce graphique nous montre également à quel point les entreprises étaient actives en 2020, puisque les cinq entreprises qui ont investi le plus d’argent dans la publicité l’année dernière étaient en charge de publier constamment des jeux et, dans le cas de Sony et Microsoft, d’en lancer un nouveau. console.

Dans des sujets connexes, il s’agissait des 10 jeux les plus vendus d’Amazon en 2020. De même, Phil Spencer dit que Xbox a des projets intéressants pour 2021.

Via: Venture Beat.