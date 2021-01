Son principal investissement était les publicités PS5 lors de sa campagne de lancement.

Play Station a été la marque de jeux vidéo qui a investi le plus d’argent dans la publicité télévisée de tout 2020 aux États-Unis, et de loin. Cela se reflète dans un nouveau rapport de VentureBeat concernant les dépenses publicitaires du secteur tout au long de 2020, axé sur le pays nord-américain, où l’on constate Playstation 5 a investi dans la promotion de ses produits plus d’argent que Xbox et Nintendo combinés.

Au total, on estime que les 34 marques recueillis dans ce rapport ont investi 270,8 millions de dollars dans la publicité télévisée, ce qui représente une baisse de 24% de ses dépenses promotionnelles par rapport à 2019. De ce chiffre, PlayStation couvre à elle seule 40,7% des dépenses du secteur, pour un total de 110,1 millions de dollars investis dans des publicités télévisées. La marque a émis 33 annonces différentes à l’échelle nationale, plus de 12 000 fois, pour un total estimé à 4,4 milliards de vues.

Sa publicité principale était la vidéo “ The Edge: Play Has No Limits ”, qui à elle seule impliquait un investissement de 14,1 millions de dollars, et la plupart de ses efforts promotionnels ont été axé sur les émissions sportives de la NFL, du football universitaire et de la NBA. Ces 110 millions, comme nous l’avons mentionné au début, représentent une dépense plus importante que celle de Xbox (9,4% du total) et Nintendo (28,6% du total) ensemble, concernant les publicités télévisées en 2020.

A propos de la marque Redmond, Xbox a investi environ 25,4 millions de dollars cette année, sur 18 publicités qui ont été diffusées plus de 2900 fois, pour environ 1,2 milliard de vues. La plupart de leurs publicités étaient axées sur le dernier trimestre de l’année, dans le cadre de la campagne de lancement de sa Xbox Series X, et ses efforts se sont également principalement concentrés sur les émissions sportives.

De son côté, le rapport n’offre pas de détails des informations plus spécifiques sur les dépenses de télévision Nintendo. Des données très intéressantes pour approfondir la stratégie des principales marques de jeux vidéo avant une transition générationnelle. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de les essayer, voici notre revue PlayStation 5, et voici la revue Xbox Series X et S.

