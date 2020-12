“Comment diable Sony a-t-il pu donner le feu vert à un jeu avec autant de problèmes?”

Enfin, Sony a accepté les retours du Cyberpunk 2077 vendu via sa plateforme numérique. À son tour, il a également retiré le jeu de son magasin. Si vous recherchez “Cyberpunk 2077” dans le magasin en ce moment, vous n’en verrez aucune trace. La décision me semble excellente. Pour l’opinion publique et pour le joueur c’est une façon de dire: “si quelque chose n’est pas parfait pour vous, nous ne le voulons pas dans notre magasin”. Dans la section où nous pouvons effectuer le retour, vous pouvez lire: “SIE s’efforce d’assurer un niveau élevé de satisfaction de la clientèle, et par conséquent, nous commencerons à offrir un remboursement complet à tous les joueurs qui ont acheté Cyberpunk 2077”.

C’est comme si vous obteniez un 2 à un examen, mais l’enseignant vous laisse réussir le cours en sachant que vous étudierezMais cette décision de Sony cache un problème plus important que nous ne pouvons ignorer: ¿Comment diable Sony a-t-il pu donner le bon à un jeu avec tant de problèmes, avec tant de bugs et avec des performances aussi médiocres? C’est ce qui ne me passe pas par la tête, surtout après avoir lu les explications données par CD Projekt RED. Ils ont été autorisés à publier le jeu car les fabricants ont fait confiance au développeur pour résoudre les problèmes. Le jeu passé le processus de certification avec des problèmes détectés, mais on espérait que ces problèmes seraient résolus, de sorte que le développeur était autorisé à le publier de toute façon. Pour comprendre cette question, c’est comme si vous obteniez un 2 à un examen mais le professeur vous laisse passer le cours, car il a confiance que vous étudierez l’été.

En ce moment, dans 3DJuegos, j’étudie ce qui se passe avec les bugs à travers deux articles. Le premier est déjà publié, mais il en manque un second dans lequel je parle davantage de ces processus de certification. En avant-première, j’ai parlé avec David Jaumandreu, développeur chez Undercoders, et il m’a dit ce qui suit à propos de ces processus: «Passer par le processus de certification prend du temps et dans notre cas, nous avons essayé de rendre le jeu parfait avant de l’expédier. Cela fait des années. on passe toujours la certification du premier coup, mais il est vrai aussi qu’avec l’augmentation des titres et la possibilité de supprimer des patchs, ces processus ont été assouplis et, dans certains cas, nous avons signalé de rares bogues que nous avons dû corriger après le lancement. “

Travailler avec des jeux aussi énormes et avec des temps de développement aussi longs, les bugs sont inévitables. Lorsque les testeurs en détectent un et les signalent au producteur, il faut négocier ceux qui sont corrigés et ceux qui ne le sont pas, car une solution peut en déclencher beaucoup d’autres. Ces jeux vidéo sont très chers, donc les retards coûtent de l’argent, et les processus de développement sont précipités pour sortir le jeu à temps, accumulant les bogues après les bogues.

Je leur demande [a las plataformas] de revoir en profondeur leurs processus de certificationLa dernière barrière, le mur, protection du joueur, l’examen final que ces jeux doivent passer pour être publiés dans les magasins est le processus de certification, mais que faire si leurs mesures sont assouplies et non strictes? Que se passe-t-il si nous faisons confiance à l’étudiant pour étudier l’été même s’il a échoué pendant le cours? Spoiler: va mal. C’est pourquoi je ne félicite pas Sony, Microsoft ou Nintendo d’avoir accepté le retour de leurs jeux. Je te demande des explicationsJe vous demande de ne pas être si généreux avec ces études de développement. Je vous demande de revoir attentivement vos processus de certification et de publier comment vous avez réussi chaque match. Et au cas où ils permettraient à un jeu comme celui-ci de les approuver comme il l’a fait, ils devraient le répertorier comme accès anticipé.

C’est à cause de ce manque de transparence que tant de haine est générée sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas non plus comment fonctionnent les processus de certification, ni vous, et nous devrions le savoir. Si nous n’avons pas les informations, nous ne pouvons que soupçonner tout. Et nous sommes ici pour en profiter. Juste pour ça. Alors à qui est-ce la faute? L’élève qui n’a pas étudié, l’enseignant qui l’a également approuvé ou le système éducatif? Il est temps de réfléchir profondément à ce que nous voulons pour nos loisirs préférés. Et réagir.

