Sony dit que c’était “le plus gros lancement” à ce jour dans l’histoire de PlayStation.

Par Alberto Pastor / Mis à jour le 25 novembre 2020, 14:24 commentaires

Des joueurs du monde entier profitent depuis quelques jours de la PlayStation 5 à la maison, la console de nouvelle génération de Sony qui, selon eux, est devenue leur plus grande sortie à ce jourBien que les Japonais n’aient pas publié de données de ventes officielles pour ces premiers jours de vie de la PS5.

La demande pour PlayStation 5 est sans précédent – Sony“Nous tenons à remercier tous les joueurs qui ont fait du lancement de PS5 le plus important à ce jour pour nos consoles”, ont-ils rapporté dans un bref tweet. “La demande pour PlayStation 5 est sans précédent, nous voulons donc confirmer que plus de consoles seront disponibles dans les magasins avant la fin de 2020“, ajoutent les Japonais, répondant ainsi à tous les fans qui jusqu’à aujourd’hui n’ont pas pu acheter la console faute de stock.

Sans données concrètes, on peut faire une estimation en utilisant comme référence les données de ventes de PS4 dans ses premières semaines de vie aux États-Unis et en Europe, où un peu plus de 4 millions de PS4 ont été vendues. Considérant que PlayStation 5 a bénéficié d’un lancement mondial Avec seulement une semaine de différence, il faut s’attendre, à la suite des propres déclarations de la société japonaise, à ce que les ventes initiales de PS5 dépassent ce chiffre.

Nous avons vendu absolument tout ce que Jim Ryan pouvait faireIl y a quelques jours à peine, Famitsu a publié les premières données de vente de PS5 au Japon, où plus de 100000 unités ont été vendues en quelques jours seulement, compte tenu du manque de stock qui prévaut sur tous les marchés. Au cours des dernières heures, nous avons également fait écho à quelques mots qui illustrent bien le situation difficile ce à quoi les grandes entreprises du secteur ont fait face à la crise sanitaire du coronavirus. Le directeur de Sony Interactive a assuré que créer la PS5 pendant la pandémie a été un défi: “Je ne le recommanderais à personne”, a-t-il poursuivi à propos du travail acharné auquel ils ont dû faire face, soulignant qu’ils ont vendu “absolument tout” ce qu’ils pouvaient. fabrication à ce jour.

Il reste à attendre des détails plus précis sur le nombre de consoles vendues, quels ont été les jeux les plus réussis et d’autres informations d’intérêt.

En savoir plus: PlayStation 5, Sony, PS5 et ventes.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');