Dans quelques heures, de nombreux fans de PlayStation feront leurs débuts avec leur nouvelle console PlayStation 5 avec Astro’s Playroom, un titre qui en plus d’offrir plusieurs heures de jeu, sera l’occasion de découvrir les capacités de la nouvelle console. La prochaine aventure d’Astro n’est pas une démo, mais ce n’est pas non plus un titre complet, donc certains joueurs pourraient vouloir plus de contenu. Pour eux, il semble qu’il y ait de bonnes nouvelles, car récemment les créatifs derrière le projet ont laissé entendre qu’il y aurait bientôt des nouvelles.

Quelques heures après la première de la PlayStation 5 et de ses premiers titres, Nicolas Doucet, directeur créatif du développeur d’Astro’s Playroom, SCEJ, a publié au nom de tous les responsables du projet un article centré sur l’expérience qu’offre le jeu et les utilisateurs peuvent attendre demain lorsqu’ils y jouent pour la première fois.

L’article regorge de détails sur l’histoire et les modes de jeu, dans lesquels les joueurs trouveront des références intéressantes à l’histoire de PlayStation et à ses propriétés, tout en tirant le meilleur parti des fonctionnalités de la nouvelle console.

Dans le cas où vous l’avez manqué: La salle de jeux d’Astro offrira plusieurs heures de divertissement.

Astro sera bientôt de retour avec des surprises

Mais ce qui a attiré l’attention de beaucoup, c’est que presque à la fin, le développeur a dit au revoir avec un commentaire très intéressant, en assurant que “Astro reviendra bientôt avec plus de nouvelles”.

Ce qui précède a donné quelque chose à dire, car jusqu’à présent, Sony n’a mentionné aucun projet avec la série au-delà de ce jeu préchargé sur toutes les PlayStation 5. Ainsi, les commentaires du développeur suggèrent que le jeu pourrait avoir DLC ou que Sony s’apprête à annoncer un nouveau projet dans la franchise. C’est incertain, mais apparemment, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le savoir. Nous te tiendrons au courant.

«Chez Team Asobi, nous avons passé un très bon moment à le créer. Ce jeu est préchargé sur chaque PS5, ce qui signifie que c’est notre cadeau pour vous, l’incroyable communauté PlayStation. Nous ne serions pas ici sans vous et nous voulions vous montrer notre sincère reconnaissance. Astro sera bientôt de retour avec plus de nouvelles. D’ici là, passez un bon moment avec votre PS5 et surtout restez en bonne santé! », A déclaré Doucet.

Êtes-vous fan des jeux Astro? Avez-vous essayé le premier titre de la série qui a fait ses débuts sur PlayStation 4? Dites le nous dans les commentaires.

La salle de jeux d’Astro fera ses débuts demain, le 12 novembre, exclusivement sur PlayStation 5. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en visitant son onglet.

