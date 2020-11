Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 23/11/2020 08:52

Parier sur une nouvelle propriété sera toujours un risque pour les grandes entreprises. Une franchise bien-aimée et reconnue réussira, mais quand il s’agit d’une idée qui n’a pas été vue auparavant, les choses peuvent varier. Cependant, Sony souhaite continuer à créer des adresses IP originales tout au long de la vie de la PS5.

Dans une récente interview avec GQ, Jim Ryan, PDG de SIE, a mentionné que l’entreprise continuera à investir dans des expériences AAA complètement nouvelles, tout comme Ghost of Tsushima et Horizon Zero Dawn pendant la vie de la PS4. De même, il a parlé des studios internes de Sony et de la façon dont il fait confiance à la croissance de ses équipes pour travailler sur ces types de grands projets. Voici ce qu’il a commenté:

C’est certainement la stratégie de lancement des jeux propriétaires que nous créons dans nos studios mondiaux. J’ajoute humblement que nous n’avons jamais été en meilleure forme que nous ne le sommes actuellement. Les études ont parcouru un long chemin tout au long de la génération PS4. C’est un réel différentiel pour nous, et nous avons l’intention de continuer à développer cette capacité. Nous avons beaucoup investi de manière organique tout au long de la génération PS4, plus que les gens ne le pensent. Nous avons ajouté Insomniac Games via l’acquisition. Nous faisons de très bons jeux maintenant, et nous prévoyons certainement de continuer à faire de bons jeux. Le problème avec ces grands jeux est qu’ils ont besoin d’un lancement physique. Il en coûte plus de 100 millions de dollars pour les fabriquer aujourd’hui, et pour faire ces choses et apporter de nouvelles adresses IP sur le marché – ce qui est très risqué et nous l’avons fait 4 fois dans la génération PS4 – vous devez avoir une version physique. ” .

Pour le moment, nous ne savons pas si cette idée fonctionnera tout au long de la vie de la PS5. Bien que considérant le succès de cette perspective au cours de la dernière génération, Les fans de Sony pourraient être prêts à acheter de nouvelles idées, puisque Worldwide Studios n’a pas été mauvais pour nous jusqu’à présent. Dans des sujets connexes, Ryan a également mentionné qu’il n’aime pas l’idée de la guerre de console. De la même manière, nous vous expliquons ici les problèmes les plus courants de la PS5 et comment les résoudre.

Via: GQ

