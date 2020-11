Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 05/11/2020 11h54

La rétrocompatibilité est l’un des aspects les plus importants de la prochaine génération. Bien que Xbox nous rappelle constamment la livraison intelligente, Sony est aujourd’hui en charge du partage une vidéo où l’on peut voir différents processus pour profiter de nos jeux PS4 sur une PS5.

Au total, il existe quatre façons de faire ce processus. Le premier est un transfert de données entre consoles. Pour cela, vous devez vous assurer que votre PS4 dispose de la mise à jour la plus récente. Ensuite, vérifiez que la nouvelle et l’ancienne console ont le même compte utilisateur. Finalement, vous devez connecter la PS4 et la PS5 au même réseau Internet et suivre les étapes à l’écran. Vous pouvez également utiliser un câble Ethernet qui se connecte entre les deux consoles pour accélérer cette tâche.

La deuxième option est un peu plus simple, car il vous suffit d’insérer votre disque PS4 dans une PS5 avec lecteur de disque. D’autre part, vous pouvez également utiliser une mémoire externe, pour déplacer des jeux entre les deux consoles, bien qu’il soit recommandé de conserver vos titres de la génération actuelle ici, et ainsi de ne pas occuper d’espace sur le SSD PS5 pour de nouvelles expériences.

Enfin, vous pouvez également télécharger des jeux que vous avez dans le PS Store sur votre nouvelle console. Concernant les informations nécessaires à chaque jeu, vous pouvez utiliser une clé USB ou l’espace cloud dont vous disposez avec un abonnement PS + pour transférer vos informations.

La PS5 arrivera sur le marché le 12 novembre. Sur les sujets connexes, le lancement de la console sera uniquement en ligne. De même, ce matériel ne fonctionne pas nativement à une résolution de 1440p.

Via: PlayStation

