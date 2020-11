Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le jeu sur console donne toujours quelque chose à dire car chacune des 3 marques, PlayStation, Xbox et Nintendo, a sa base de fans et beaucoup d’entre eux n’hésitent pas à démériter le travail de l’autre et à défendre leur entreprise dans la mesure et épée. Cependant, les dirigeants de ces entreprises ont clairement indiqué que c’était très différent pour eux, mais ils voient la «guerre des consoles» comme quelque chose de positif et mettent de côté la toxicité. l’exemple le plus récent était Jim Ryan, directeur de PlayStation.

Dans une interview avec Tass, le manager a été interrogé sur la question de savoir si “la guerre de la console était toujours avec Microsoft”, mais au lieu de tomber dans des questions négatives, Ryan a déclaré qu’il n’aimait pas le terme et l’utilisait, mais le voyait plutôt comme concurrence, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit négative ou qu’elle affecte le rival.

Ryan considère la “guerre des consoles” comme une compétition plus positive

Selon la façon dont Ryan voit le marché des consoles, la concurrence leur permet de faire plus d’efforts et de ne pas rester dans leur zone de confort, car en fin de compte, c’est l’utilisateur qui décide et qui en profite.

“[Guerra de consolas] Ce n’est pas un terme que j’utilise ou même que j’aime. Pour moi, c’est génial qu’il y ait de la concurrence. Je pense que cela nous fait travailler plus dur. Cela nous empêche de devenir complaisants. C’est formidable que le consommateur puisse choisir. Je pense que c’est merveilleux. Nous sommes heureux et fiers de ce que nous avons », a déclaré Ryan.

En revanche, le manager a déclaré que les grands jeux sont importants pour la PlayStation 5, alors il considère que s’ils sont exclusifs, ils lui donneront un avantage dans cette génération de consoles qui ne fait que commencer et indiquait que la force des jeux que les études de Sony a fait pendant le cycle de vie de la PlayStation 4 a été un facteur important dans la popularité de la PlayStation 4.

Comme vous pouvez le voir, la “guerre des consoles” est quelque chose de positif pour Microsoft et Sony (également Nintendo) et parce qu’à la fin elle servira l’utilisateur, il est donc très logique de la voir du mauvais côté ou de toujours chercher le négatif.

Récemment, le directeur de PlayStation Shuhei Yoshida a partagé une photo dans laquelle il a montré sa nouvelle Xbox Series X et peu de temps après, il en a partagé une autre avec sa grande édition Game & Watch de Super Mario et Sony, Microsoft et Nintendo se sont félicités après le lancement. depuis leurs consoles.

Un autre lancement de console! pic.twitter.com/Z0BhOIW6Rp – Shuhei Yoshida (@yosp) 13 novembre 2020

La PlayStation 5 est maintenant disponible dans le monde entier. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à la PlayStation 5 en visitant cette page.

