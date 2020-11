“Nous avons des nouvelles en route, mais pas pour aujourd’hui”, déclare le manager Jim Ryan.

Xbox Game Pass est rapidement devenu l’un des services de jeux le plus populaire parmi les utilisateurs, bien que ce ne soit pas le seul catalogue actif de son style. Play Station Il a sa propre proposition, PlayStation Now, qui propose à la fois des jeux d’abonnement et des fonctions telles que le streaming sur PC. Bien que l’opinion générale semble privilégier l’alternative Microsoft, avec exclusivités disponibles au lancement et des titres tiers disponibles à ou près de leur première.

C’est pourquoi le média russe TASS a voulu poser la question suivante, dans le cadre d’une interview exclusive avec Jim Ryan: ¿Comment PlayStation a l’intention de répondre à Microsoft Game Pass? Pour cela, la chose normale serait de s’attendre à ce que le leader de la PlayStation élude la question, mais curieusement, Jim Ryan avait quelque chose d’intéressant à dire: “En fait, nous avons des nouvelles en route, mais pas pour aujourd’hui. “

Nous avons des nouvelles en route, mais pas pour aujourd’hui Jim RyanPar ses mots avant une question aussi spécifique, il est entendu que PlayStation fonctionne en répondant au service de Microsoft, bien qu’il soit encore tôt pour faire des annonces. Et à cela, Ryan ajoute que, pour l’instant, ils ont “PlayStation Now, qui est notre service d’abonnement, et il est disponible sur de nombreux marchés. »Des pays comme l’Espagne, où l’abonnement au service est disponible à partir de 9,99 euros par mois, et dispose d’un essai gratuit de 7 jours.

Puisqu’il serait rare que Sony rejette travail effectué sur PS Now, votre annonce est probablement liée à la façon dont le service fonctionne lui-même ou à votre offre de jeu. Pour le moment, au-delà de ce service, les utilisateurs de Playstation 5 Avec un abonnement en ligne, ils ont accès à la collection PS Plus, un catalogue de 20 jeux PS4 avec d’excellentes exclusivités et des titres tiers à apprécier.

Nous verrons de quoi il s’agit cette annonce que Jim Ryan anticipe, mais en attendant, nous vous invitons à revoir notre analyse de la PlayStation 5 afin que vous sachiez ce que propose cette console. De même, vous avez à votre disposition quelques impressions vidéo de la télécommande DualSense comme démonstration de ses fonctions, et avec elle, ces impressions du PlayRoom d’Astro, le jeu pré-installé sur la console.

En savoir plus sur: PlayStation Now, PlayStation 5, PS5, Jim Ryan, Xbox Game Pass, services d’abonnement et d’abonnement.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');