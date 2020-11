Ses études internes “n’ont jamais été aussi en meilleure forme qu’aujourd’hui”, déclare Jim Ryan.

PlayStation a connu la naissance de plusieurs nouvelles sagas au cours de la dernière génération, et non pas comme des titres mineurs, mais comme des offres à gros budget Triple A Horizon: Zero Dawn ou Ghost of Tsushima. C’est une proposition risquée, investir des sommes importantes dans une nouvelle IP dont le succès n’est pas garanti, mais PlayStation fait confiance le succès de cette stratégie pour la génération PlayStation 5. Ceci est déclaré par Jim Ryan dans le cadre de son interview pour GQ.

Nous n’avons jamais été en meilleure forme qu’en ce moment Jim Ryan“C’est certainement stratégie de lancement quand nous parlons des propres jeux que nous fabriquons dans nos studios mondiaux “, commente le responsable de PlayStation.” J’ajoute humblement que nous n’avons jamais été en meilleure forme d’où nous sommes en ce moment. Les études ont parcouru un long chemin tout au long de la génération PS4. C’est un vrai point différentiel pour nous, et nous entendons continuer à développer cette capacité“.

Comme Ryan le mentionne, la clé de la stratégie de Sony au cours de la dernière génération était le développement de leurs études internes, font confiance à la croissance de leurs équipes pour couvrir des projets plus importants et créer des sagas réussies: «Nous avons beaucoup investi organiquement Tout au long de la génération PS4, plus que les gens ne le pensent. Nous avons ajouté Insomniac Games via l’acquisition. Nous créons de super jeux maintenant, et bien sûr nous prévoyons de continuer à créer grands jeux. “

L’introduction de nouvelles adresses IP sur le marché est une chose très risquée Jim RyanEt c’est quelque chose que l’on voit clairement quand on regarde Sucker Punch ou Bend Studios, des équipes qui ils avaient des années et des ressources pour développer de nouvelles sagas Triple A sans avoir un retour sur investissement garanti. Un pari risqué, Jim Ryan affirme: «Le truc avec ces jeux surdimensionnés, c’est qu’ils ont besoin d’un lancement physique. Il en coûte plus de 100 millions de dollars pour les faire aujourd’hui, et pour être en mesure de faire ces choses et apporter de nouvelles IP sur le marché – cela c’est une chose très risquée et que nous avons fait 4 fois dans la génération PS4 – vous devez avoir une version physique. “

Certains paris qui, au moins dans la dernière générationIls se sont très bien déroulés pour la société de Tokyo. Par exemple, on sait que Ghost of Tsushima a vendu plus de 5 millions de jeux en quelques mois, tandis qu’Horizon: Zero Dawn attend une suite confirmée pour la seconde moitié de 2021. En tout cas, si vous ne l’avez pas encore donné Le saut vers la nouvelle génération, nous vous invitons à revoir notre analyse de la PlayStation 5, ainsi que cet article vidéo avec nos impressions sur le contrôleur DualSense.

En savoir plus sur: PlayStation, PlayStation Studios, Jim Ryan, PlayStation 5, PS5 et exclusivités.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');