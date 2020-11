Mais, pour l’instant, la société préfère se concentrer sur la première de la console avant d’annoncer quoi que ce soit.

La PlayStation 5 est là. La nouvelle génération de Sony est arrivée dans les magasins il y a cinq jours à peine, du moins en Europe, accompagnée de titres de lancement importants et de propositions telles qu’une collection PS Plus avec 20 jeux PS4 pour faire ses débuts sur console. Pour l’avenir, il semble que PlayStation travaille sur nouvelles intéressantes pour leurs services, comme le souligne le leader de la marque, Jim Ryan.

L’exécutif ne s’arrête pas avec les interviews Ces derniers jours, et lors d’une conversation avec le magazine GQ, il a parlé de l’importance que PlayStation Plus et PlayStation Now auront pour les projets futurs de son entreprise. Deux services clés pour l’entreprise, compte tenu de la croissance incessante du marché numérique dans l’industrie: “PlayStation Now et Plus ils sont très importants pour nous Aujourd’hui”.

Nous façonnons des trucs assez cool Jim Ryan“Cette année nous avons juste essayé de le garder concentré sur PlayStation 5 et les jeux, mais cela ne signifie pas que nous ne pensons pas profondément à nos services et que nous ne façonnons pas certains trucs assez cool qu’ils auront leur propre moment d’attention », déclare Jim Ryan. Sans clarifier le genre de choses« intéressantes »auxquelles nous pouvons nous attendre, le responsable de PlayStation indique clairement que la société a des nouvelles en main, face à vos services.

Quelque chose de très similaire à ce qu’il a commenté la semaine dernière dans une autre interview, où il prétendait travailler sur une réponse pour Xbox Game Pass. Dans le cadre de ses interviews, Ryan a également évoqué le développement de nouvelles sagas exclusives et la possibilité d’étendre la collection PS Plus avec plus de jeux. Mais, si vous recherchez des informations sur cette nouvelle console, quoi de mieux que de consulter notre analyse de PlayStation 5.

