Guerrilla Games explique qu ‘”il n’est plus possible de créer ou de gérer des clans dans Killzone Shadow Fall”.

Les adeptes de Play Station et les tireurs se souviendront sûrement avec plaisir de la saga Killzone. Ces jeux d’action et de tir à la première personne sont partis grands moments dans les différentes livraisons réalisées pour les consoles de Sony. De Killzone Shadow Fall, jeu de lancement PS4, Jeux de guérilla n’a pas encore sorti de jeu de la franchise, et c’est quelque chose qui de nombreux fans demandent.

Maintenant, comme l’a rapporté Video Games Chronicle, PlayStation a mis au rebut le site Web Killzone.com et ne peut plus être consulté, visualisé ou parcouru. Nous ne voyons qu’un arrière-plan vierge avec un message de Guerrilla Games, qui explique le rappel et les conséquences. En principe, les modes multijoueurs des jeux non ils auront été affectés par la mesure.

“Le site Web officiel de la franchise Killzone a été retiré. À l’avenir, les visiteurs de Killzone.com seront dirigés vers PlayStation.com. Pendant ce changement n’affecte pas aux modes multijoueurs en ligne, les statistiques des joueurs ou les données de classement pour Killzone Mercenary et Killzone Shadow Fall, et non c’est possible créer ou gérer des clans dans Killzone Shadow Fall. Nous nous excusons pour cet inconvénient », dit le message que l’on peut voir sur le web.

L’étude a également eu mots de remerciement aux fans: “Merci aux nombreux fans et visiteurs de Killzone.com au fil des ans pour votre enthousiasme et soutien“. La saga reviendra-t-elle? Nous ne pouvons pas le savoir, mais en 2019, nous avons appris que Guerrilla Games travaille sur un jeu en ligne. De plus, si vous voulez continuer à profiter de Killzone Shadow Fall sur PS5, vous pouvez jouer à vos jeux PS4 sans problème et ce sera 60 fps.

