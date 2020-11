Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 20/11/2020 09:00

Le Xbox Game Pass est rapidement devenu l’une des meilleures offres de l’industrie du jeu vidéo. Grâce à ce service, nous pouvons profiter du lancement de la première partie le jour du lancement, ainsi que d’accéder à un large catalogue de jeux de différentes générations. De cette façon, Il semble que Sony travaille déjà sur un concurrent direct de cette plateforme.

Bien que Sony dispose déjà de PlayStation Now, qui propose à la fois des jeux sur abonnement et des fonctionnalités telles que la diffusion en continu sur PC, le public a désigné Xbox Game Pass comme la meilleure offre du marché. Maintenant, dans une récente interview avec TASS, un point de vente russe, Jim Ryan, PDG de SIE, a mentionné que Ils travaillent déjà sur quelque chose lié à une réponse au service de Microsoft.

Quand Ryan a été interrogé sur comment PlayStation prévoit de répondre au Game Pass de Microsoft, voici ce qu’il a répondu:

«En fait, nous avons des nouvelles en cours, mais pas pour aujourd’hui. Nous avons PlayStation Now, qui est notre service d’abonnement, et il est disponible sur de nombreux marchés. “

Bien que pour le moment il n’y ait plus d’informations, il semble que Sony se prépare à annoncer quelque chose d’important lié à PlayStation Now. C’est peut-être un changement radical qui s’assimile un peu plus au Xbox Game Pass. De même, il est possible que la collection PS Plus sur PS5 soit étendue. Pour le moment, nous ne pouvons qu’attendre plus de détails.

Via: TASS

