Le responsable de PlayStation a déclaré qu’il ne se lancerait pas à nouveau au milieu d’une pandémie.

La nouvelle génération il est déjà là, ou presque. Dans certaines régions du monde, y compris en Espagne, la PlayStation 5 n’a pas encore été lancée et le fera ensuite 19 novembre. Le problème est que de nombreux joueurs ils n’ont pas pu réserver la console et il semble qu’ils devront attendre pour en acheter un. Maintenant, le chef de PlayStation, Jim Ryan, a veillé à ce que ils travaillent pour reconstituer le stock.

La seule chose que j’ai apprise, c’est que je ne lancerai plus jamais une pandémie Jim RyanDans une interview accordée à BBC Radio 1 Newsbeat, Ryan a indiqué que la société japonaise faisait un effort pour répondre à la demande: “Tu peux être sûr [los jugadores] que nous travaillons très dur pour approvisionnement en stock dans les magasins avant et après Noël. “Le lancement de mi-saison pandémie a rendu tout très difficile, comme l’indique le responsable de PlayStation.

Le manager a également eu des mots pour les joueurs qui ils n’ont pas pu obtenir a PS5: “Nous fabriquons plus de PS5 dans cet environnement difficile que lors du lancement de la PlayStation 4. Si les gens ne peuvent pas en trouver une au lancement, nous sommes désolés et nous nous en excusons. “En fait, Ryan a assuré que la sortie échelonnée dans différents pays était nécessaire disposer de “quelques jours pour lancer correctement Style PlayStation, professionnel et lisse “.

Ryan l’a appelé “montagne russe“le lancement à cause de la crise des coronavirus, au point que je ne referais pas quelque chose comme ça dans une situation similaire:” La seule chose que j’ai apprise est que Je ne reviendrai jamais pour faire cela dans une pandémie. “Bien sûr, il pense qu’ils devraient être heureux:” Ce sera un lancement plus important [que el de PS4]. Et je pense que compte tenu des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, c’est quelque chose qui nous pouvons être fiers“Comme il l’a dit, l’entreprise est”étonné“par le montant des réserves.

Enfin, Ryan lui fait confiance Puissance DualSense comme un différenciateur et une valeur pour PS5, et dit que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour voir nouveaux jeux pour le système. Bien qu’il ne dise pas de quoi il parle, il pense peut-être à des jeux comme Ratchet and Clank: A Dimension Apart ou Gran Turismo 7, qui sortiront apparemment au premier semestre 2021.

En savoir plus: Jim Ryan, PS5, PlayStation 5, PlayStation 5 Digital Edition, Sony et Sales.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');