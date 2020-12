Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le lancement désastreux de Cyberpunk 2077 a un nouveau chapitre, cette fois mettant en vedette PlayStation et avec une décision qui commence déjà à donner de quoi parler. À cet égard, il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui attendent leur remboursement s’ils ont acheté la version numérique du jeu CD Projekt RED, mais il y a aussi plus d’informations qui secouent déjà l’industrie.

PlayStation remboursera l’achat de Cyberpunk 2077

Il y a quelques instants, les chaînes officielles de Sony Interactive Entertainment et PlayStation, ont annoncé avoir accepté de rembourser les achats de Cyberpunk 2077 effectués sur le PS Store. Ceux qui souhaitent voir leur argent remboursé, connectez-vous simplement et entrez ce lien, puis cliquez sur la section de soumission de candidature. Vous n’avez pas à remplir de formats, ou quoi que ce soit de ce genre, en fait, PlayStation a ouvert ce site séparé pour que le processus soit effectué et plus facilement.

SIE s’efforce d’assurer un niveau élevé de satisfaction client, et nous commencerons à offrir un remboursement complet pour tous les joueurs qui ont acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store et qui souhaitent un remboursement. Veuillez visiter le lien suivant pour lancer le remboursement: https://t.co/DEZlC0LmUG. – Demandez à PlayStation (@AskPlayStation) 18 décembre 2020

Cyberpunk 2077 sera supprimé du PS Store

Cependant, le plus fort vient plus tard, car dans la même déclaration, PlayStation a annoncé qu’elle retirerait Cyberpunk 2077 du PS Store jusqu’à nouvel ordre: “SIE s’efforce d’assurer un niveau élevé de satisfaction client, et par conséquent, nous allons commencer à offrir un remboursement complet à tous les joueurs qui ont acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store. SIE supprimera également Cyberpunk 2077 du PlayStation Store jusqu’à nouvel ordre. Une fois que nous aurons confirmé que vous avez acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store, nous commencerons traiter votre remboursement. Notez que l’exécution du remboursement peut dépendre de votre mode de paiement et de votre institution financière.

Ainsi, le scandale entourant le développement et le lancement de Cyberpunk 2077 continue de donner de quoi parler car il s’agit d’un désastre total.

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à Cyberpunk 2077.

