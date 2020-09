Auteur: Carlos Ferrer-Bonsoms.

Malgré le fait que Microsoft a déjà donné quelques nouvelles touches à sa console de nouvelle génération avec la présentation de sa Xbox Series S, Sony reste muet sur la PlayStation 5 et pour l’instant, tout ce qui circule sur Internet, ce sont des rumeurs.

Le dernier détail qui attire l’attention et qui enchantera les nostalgiques a été détecté par Gamerant qui fait écho à un brevet déposé en février 2020 par la société montrant une compatibilité possible entre PS5 et PlayStation Vita et PSP, les consoles portables de Sony.

Comme on peut le voir sur l’image du brevet, les deux consoles peuvent être vues, mais on ne sait pas quel type d’interaction elle pourrait avoir avec ces appareils.

Le plus sûr, si cela finit par devenir une réalité, c’est qu’ils bénéficieraient de la fonctionnalité Remote Play, une application déjà disponible sur PlayStation 4 qui Vous permet de lire les titres de la console de bureau sur les téléphones mobiles, PC ou partout où l’application peut être installée.

Ce qui est clair, c’est qu’il est très difficile de penser à une nouvelle console portable Sony, car malgré un bon catalogue de titres, les deux machines n’ont pas connu de bonnes ventes.

Ni la date ni le prix avec lesquels la nouvelle PlayStation sera mise sur le marché ne sont toujours pas connus, bien que l’on s’attende à ce qu’ils soient fixés dans les semaines à venir. Concernant la compatibilité avec les jeux des modèles passés, il n’y a toujours rien de confirmé malgré les premières rumeurs selon lesquelles ils ne le seraient pas.

Cet article a été initialement publié sur Business Insider

