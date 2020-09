Nintendo a peut-être mis fin aux principales mises à jour de contenu pour Super Mario Maker 2 plus tôt cette année, mais ce jeu reçoit toujours beaucoup de soutien de la communauté. Dans un tweet via le compte Twitter officiel de Nintendo of America, il a été révélé que les joueurs ont maintenant téléchargé plus de 20 millions de cours sur Course World depuis l’arrivée du jeu sur le Switch en juin dernier.

Félicitations aux joueurs de # SuperMarioMaker2! Grâce à toute votre créativité, plus de 20 millions de cours ont maintenant été téléchargés sur Course World pour que le monde en profite! pic.twitter.com/u5DgGe2hdC – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 4 septembre 2020

Nintendo n’a pas non plus complètement évolué. Dans le cadre des célébrations du 35e anniversaire de Mario, un cours Ninji Speedruns sur le thème sera disponible en novembre. Voici un aperçu:

Combien de cours avez-vous téléchargés? Jouez-vous encore régulièrement ce titre de première partie? Dites-nous ci-dessous.