La PlayStation 5 a fait ses débuts il y a une semaine, le 12 novembre, au Mexique et dans d’autres régions. Le système a finalement atteint le reste du monde aujourd’hui et il l’a fait avec une forte demande sur certains marchés. L’une des régions qui l’a reçu aujourd’hui est le Royaume-Uni, l’un des principaux marchés de la marque PlayStation et, comme prévu, il y avait une demande incroyable à tel point que plusieurs sites en ligne ont eu des problèmes.

Comme nous vous l’avons informé plusieurs jours avant la sortie de la PlayStation 5, Sony avait confirmé que la console ne serait pas disponible dans les magasins physiques le jour du lancement dans presque aucun magasin, donc la seule option pour de nombreux acheteurs était de la réserver ou de l’acheter en ligne, et définitivement ce dernier a passé un mauvais moment, car il y avait de longues lignes virtuelles pour obtenir une console.

En raison de ces mesures, plusieurs magasins au Royaume-Uni ont mis les consoles à la vente au début du 19 novembre et il est rapidement devenu plein d’utilisateurs qui voulaient l’acheter. Selon les informations du Video Games Chronicle, les magasins en ligne Tesco et John Lewis ont été fermés dès que les PlayStation 5 sont devenues disponibles.

Plus de 200000 personnes voulaient obtenir une PlayStation 5 dans un magasin

D’autres magasins tels que GAME et Curry ont choisi de mettre en place un système d’attente avec lequel les consommateurs étaient répartis dans l’ordre demandé par leur console. Le cas le plus scandaleux était celui de Curry, car il y avait une file d’attente virtuelle de plus de 200 000 personnes essayant en même temps d’obtenir une PlayStation 5, comme l’a noté l’utilisateur de Twitter ccjip93. Pour aggraver les choses, il est devenu connu que les achats pouvaient être effectués avant la date stipulée, ce qui a incité la société à retarder puis à annuler les commandes, et a annoncé qu ‘”il n’y aura pas de PS5 à acheter aujourd’hui”.

John Lewis a mentionné qu’il avait reçu un grand nombre de consoles, mais la demande était simplement plus élevée et elles se sont vendues instantanément. La situation n’est pas très bonne pour de nombreux joueurs qui ont précommandé non plus, car des magasins comme GAME et Argos auront des retards dans leurs livraisons, les joueurs devront donc attendre un peu plus longtemps pour recevoir leur nouveau système.

Heureusement pour les utilisateurs de cette région, Sony a informé plusieurs chaînes qu’il expédiera plus d’unités qui seront disponibles la semaine prochaine.

200000 personnes essayant de commander la PS5 à currys ce matin 😂 # ps5uk pic.twitter.com/5Quq0ZIpxq – Jamie (@ ccjip93) 19 novembre 2020

La PlaySation 5 est maintenant disponible dans le monde entier. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page. Ci-dessous, nous vous laissons une bande-annonce avec laquelle Sony a célébré le lancement de la console dans le monde entier. Dans ces pays se trouve le Mexique, qui a illuminé la Torre Lationamericana avec des détails de PlayStation.

Nous sommes déjà au Mexique 🇲🇽! Bienvenue # PS5! LE JEU N’A PAS DE LIMITES. pic.twitter.com/otPJX6zYoa – PlayStation Latam (@PlayStation_LA) 12 novembre 2020

