Un aperçu rapide des tenants et aboutissants de la PSX, PS2, PS3 et PS4 avec un œil sur la PlayStation 5, désormais disponible en magasin.

Avec le lancement de PlayStation 5 dans les magasins en Europe, une semaine après son arrivée au Japon et en Amérique du Nord, peu d’utilisateurs peinent à trouver toutes les caractéristiques techniques de la console afin de décider de l’acheter immédiatement ou non. La firme de technologie a dévoilé petit à petit ses détails et spécifications de la PlayStation 5, laissant bon nombre de ses secrets pour la fin.

Ses promesses sont déjà connues, un puissant disque de stockage SSD de 825 Go qui cherche à fournir beaucoup plus d’options que la vitesse de chargement, un moteur graphique AMD Radeon RDNA 2 personnalisé avec jusqu’à 10.3 téraflops de puissance et prise en charge du Ray-Tracing, un processeur AMD Ryzen Zen 2 à 8 cœurs avec une horloge à fréquence variable allant jusqu’à 3,5 GHz, ou, déjà en termes de son, un système audio Tempest 3D qui cherche à offrir une plus grande immersion aux utilisateurs .

De 3DJuegos nous avons pu jouer de longues sessions avec PS5, tirant de nombreuses et très intéressantes conclusions que le collègue Alejandro Pascual vous a dit dans son analyse de PlayStation 5, nous avons même pu voir l’intérieur du matériel. Mais quelle est l’ampleur de l’évolution par rapport aux consoles système précédentes? Nous jetons un regard en arrière et passons en revue les principales spécifications de tous les paris Sony, de la première PSX à la PlayStation 4 Pro pas si récente.

De plus, après le lancement du DualSense pour PS5, nous vous recommandons de vérifier comment les contrôleurs PlayStation ont changé ces années.

PSXPS2PS3PS4PS4 ProPS5 ProcesseurMoteur Emotion 32 bits MIPS (33 MHz) 128 bits (299 MHz) Processeur cellulaire 3,23 GHz (8 cœurs) x86 AMD Jaguar 8 cœurs cadencé à 1,6 GHzx86 AMD Jaguar 8 cœurs cadencé à 2,1 GHzx86 -64-AMD Ryzen Zen 2 8 cœurs avec horloge à fréquence variable jusqu’à 3,5 GHzCarte graphiqueSynthétiseur graphique R800A 33MHz 147mhzRSX “Reality Synthesizer” par Nvidia 550MHz AMD Radeon 1.8 TFLOPS 800MhzAMD Radeon 4.2 TFLOPS avec 36 unités de calcul à 911MhzAMD Radeon RDNA 2 personnalisé jusqu’à 10,3 TFLOPS avec 36 disques avec fréquence variable jusqu’à 2 , 23 Ghz. Accélération du lancer de rayonsMémoire RAM2 Mo 32 Mo 256 Mo XDR (3,2 GHz) 8 Go DDR 5 à 176 Go / s 8 Go DDR 5 à 218 Go / s + 1 Go DDR 316 Go GDDR6 à 448 Go / sRésolution640×480 (SD) 720×480 (SD) 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p720p / 1080i / 1080p720p / 1080i / 1080p / 4K YUV 420 / 4K RGB720p / 1080i / 1080p / 4KEspace de rangementCarte mémoire Carte mémoire 60 Go standard 500 Go standard 1 To standard 825 Go SSD personnalisé. 5,5 Go / s (brut), 8-9 Go / s en moyenne (compressé)Prix ​​(lancement)299 $ 299 $ 599 $ 399 $ 399 $ 499 $ (standard) / 399 $ (numérique)

En savoir plus: PlayStation 5 et Sony.

