L’institution publique poursuit ses efforts pour préserver le secteur en sollicitant l’aide des citoyens.

Depuis mi-2019, le Bibliothèque nationale d’Espagne a pour objectif la préservation des jeux vidéo. Cette tâche a été renforcée en février 2020 comme nous l’avons fait écho dans 3DJuegos, ajoutant un grand nombre d’ajouts depuis, mais pas suffisamment comme annoncé par l’institution. L’entité publique a fait un appel aux associations et aux particuliers de se joindre à l’effort de conservation, en partageant une liste des travaux requis.

Le BNE a travaillé en 2020 avec des organisations du secteur, telles que l’AEVI (Association espagnole des jeux vidéo), AUIC (Association des utilisateurs de l’informatique classique) et DEV (Association espagnole des entreprises produisant et développant des jeux vidéo et des logiciels de divertissement), avec le mission de identifier la production totale du jeu vidéo espagnol. Cet objectif s’est accompagné d’un autre, celui de déterminer quelle partie de la collection est déposée dans l’établissement et quelle partie doit être collectée, défi auquel le public participe désormais.

Jeux vidéo recherchés, pouvez-vous nous aider? Bibliothèque nationale«Nous publions la liste des données de base que nous avons pu collecter en relation avec ces jeux vidéo qui ne font pas partie de nos collections pour inciter les associations et les particuliers à faire don d’exemplaires de ces jeux vidéo au BNE dans un premier temps pour assurer la préservation et l’accès à long terme aux jeux vidéo, qui est l’un des plus grands défis auxquels nous sommes actuellement confrontés “, déclarent-ils, partageant un document Excel avec, aujourd’hui, 6310 titres en attente d’inclusion.

Plus de 40 ans d’histoire du jeu vidéo espagnol à préserver

La liste fournie par la Bibliothèque nationale couvre tous les genres et plates-formes, avec des titres sortis il y a plus de 40 ans et d’autres récemment sortis, de Spectrum, Amstrad, MSX et Commodore 64 aux logiciels pour iPhone et Android. Les personnes intéressées à participer n’ont qu’à lire cet autre document, qui présente une simple série de quatre étapes à suivre. “Nous recherchons des jeux vidéo, pouvez-vous nous aider?”

De 3DJuegos, ces derniers mois, nous avons enquêté sur une partie de l’histoire du secteur national avec différents articles, en nous plongeant dans l’alcoolique et Playboy Freddy Hardest ou l’ambitieux Voyage au centre de la Terre. Tous ces rapports portent la signature du camarade Jesús Martínez del Vas. Dans le magazine, nous dédions également un spécial à la question de la préservation, en nous demandant qui veille à préserver l’héritage et l’histoire des jeux vidéo.

En savoir plus: Bibliothèque nationale et développement espagnol.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');