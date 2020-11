Une fuite de matériel en jeu dans les magasins fournit des détails sur la version de cette génération.

Cyberpunk 2077 continue son chemin vers les magasins, et le prochain arrive 10 décembre. La vérité est que, d’après ce que l’on voit sur les réseaux et dans les commentaires sur le jeu, il n’y a pas beaucoup de confiance à cette date, après qu’elle a été retardée alors que le jeu était déjà or. Bien qu’il semble que Matériel promotionnel fin du titre commencent à atteindre les magasins. Via Reddit, un vendeur a publié des images du matériel du jeu pour les magasins, qui montrent des détails très intéressants sur sa version par PS4.

Avant les lancements, en règle générale, les entreprises reçoivent matériaux tels que les couvertures des jeux pour exposition, entre autres. Et avec elle, les couvertures PS4 présentées dans ladite publication (partagée par TwistedVoxel) détaillent le taille du jeu dans sa version de la dernière génération. Plus précisément, et sur la base de cette fuite, le jeu occuperait au moins 70 Go version, à l’exclusion du correctif du jour 1 et des mises à jour ultérieures.

L’installation physique nécessiterait deux disques, selon cette filtrationUne taille considérableBien que cela soit pâle par rapport à ceux de notre article sur les jeux les plus lourds sur PC. En cela, l’auteur de la publication ajoute que le jeu J’apporterais deux disques dans la boîte, compte tenu de sa taille. Et, comme on le sait déjà, les encadrés indiquent que l’édition physique comprendra un recueil du monde du jeu, ainsi que des extras tels que une carte, des autocollants, des cartes postales et le contenu numérique, certains de ces matériaux que nous avons déjà vu avec la fuite de la carte du jeu il y a quelques mois.

Nous vous rappelons que 19 novembreÀ la date de sortie précédente du jeu, il y aura un nouveau Night City Wire avec le personnage de Keanu Reeves, ainsi que la bande originale du jeu. En fait, ces jours-ci, nous avons connu un petit aperçu d’elle à travers la nouvelle chanson Run the Jewels. Mais si ce que vous recherchez est un excellent aperçu de ce que vous trouverez dans l’aventure dans un mois, dans nos impressions sur Cyberpunk 2077 nous vous disons ce que cela fait de passer 4 heures à Night City.

En savoir plus: Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, PS4 et Size.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');