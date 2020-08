Après des années de sortie de presque tous ses jeux en exclusivité PlayStation, Sony a finalement changé d’avis et a choisi de porter Horizon Zero Dawn sur PC cette année. Cependant, il semble que ce ne sera pas une version unique, car la société est prête à proposer plus de jeux sur PC.

Dans un rapport d’entreprise couvrant de nombreuses facettes de Sony dans son ensemble, la société a déclaré qu’elle envisageait d’introduire davantage de jeux propriétaires sur la plate-forme.

« Nous explorerons l’extension de nos titres propriétaires à la plate-forme PC afin de promouvoir une croissance supplémentaire de notre rentabilité », indique le rapport.

En termes simples, la sortie de ses jeux sur PC peut faire gagner plus d’argent à Sony. Nous avons vu d’autres titres PS4 tels que Detroit: Become Human et Death Stranding sortir finalement sur PC, mais ces jeux n’ont pas été développés par les studios propriétaires de PlayStation.

Il est peu probable que Sony choisisse de nouveaux jeux pour les ports PC, d’autant plus qu’il travaille pour vendre des systèmes PS5 dans la génération à venir. Au lieu de cela, il est plus probable que tous les jeux sortis auraient déjà eu leurs prix fortement réduits sur la version PlayStation.

Horizon Zero Dawn, par exemple, avait plus de trois ans au moment de son lancement sur PC, donc Horizon Forbidden West devrait rester une exclusivité PS5 pendant un certain temps après son lancement. Malheureusement, le port Zero Dawn est sorti dans une forme plutôt approximative, avec des problèmes de performances qui pourraient envoyer le framerate plonger, et certains paramètres graphiques ne fonctionnant pas du tout.

