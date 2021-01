Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 21/01/2021 15h20

L’année dernière est venue Une pièce à Netflix. Considérant qu’il existe actuellement près d’un millier d’épisodes de l’anime, seuls un peu plus de 60 chapitres ont été intégrés au service de streaming. Heureusement, en février, les aventures de Luffy et de sa compagnie seront élargies avec l’inclusion de trois autres arcs.

Grâce à une déclaration de Netflix, il a été révélé que les arches de Alabasta, Chopper sur l’île d’hiver et La Gran Ruta Marítima seront intégrés au service de streaming à partir du 12 février, avec lequel nous verrons plus de 100 chapitres disponibles sur le service de streaming.

De la même forme, en février, nous verrons des anime comme Thus Spoke Kishibe Rohan le 18 février 2021, Invasion in the Heights le 25 février 2021, et TIGER & BUNNY le 28 février 2021. Sans aucun doute, le mois prochain, il se présente comme l’un des meilleurs pour les fans d’anime.

