La nouvelle génération de consoles vient de commencer et, comme lors des précédentes occasions, la Xbox Series X | S et la PlayStation 5 devraient avoir des exclusivités. Bien que de nombreuses exclusivités soient encore inconnues puisque le cycle de génération ne fait que commencer, il y a des rumeurs selon lesquelles Sony prépare déjà plusieurs lettres fortes en collaboration avec Konami et de nouvelles sources semblent confirmer que ce sera une réalité.

Vous savez sûrement que la rumeur la plus forte est celle du retour de Silent Hill, dont nous vous avons informé. Cette rumeur est celle qui a le plus de gens qui la soutiennent, mais il y a quelques jours des informations ont commencé à circuler indiquant que Konami prépare également le retour de Metal Gear Solid sous la forme d’un remake, bien que les sources de ce dernier, bien que supposément très fiables, ils étaient également rares.

Eh bien, si vous faites partie de ceux qui aspirent au retour de ces 2 séries, il y a des raisons d’être excité, car aujourd’hui d’autres sources ont été ajoutées qui soulignent que non seulement le retour de Silent Hill et Metal Gear Solid est en route, mais que Ils seraient également exclusifs à PlayStation 5.

Les rumeurs de ces 2 jeux ont été rejoints par un autre informateur, il s’agit de Moore’s Law Is Dead, un youtubeur reconnu (107000 followers) qui avait déjà divulgué que God of War: Ragnarok serait le prochain titre de la série. Le youtubeur a assuré que, bien que le SIE Santa Monica Studio n’ait pas montré le gameplay de God of War: Ragnarok, il est prêt et qu’il a même une démo.

Silent Hills reviendrait de la tombe

Mais ce qui a le plus attiré l’attention, c’est que quelqu’un travaillant sur le jeu lui a confirmé que Silent Hills (avec le ‘s’) est en développement et que le légendaire Hideo Kojima est impliqué. Le youtubeur a évoqué la possibilité que le projet soit révélé aux 2020 Video Game Awards – quelque chose de similaire à ce que nous avions entendu il y a quelques jours -, mais a précisé que la date de révélation était quelque chose qui suppose, bien qu’il ait répété que Silent Hills est définitivement un projet réel.

Nous vous rappelons que Dusk Golem a rapporté il y a des mois que Kojima pourrait rejeter une éventuelle offre de travail à Silent Hill, car il avait des offres de financement pour son prochain projet. Mais à en juger par les informations contenues dans Law Is Dead de Moore, il a fini par être d’accord.

Dans le cas où vous l’avez manqué: les membres de l’équipe originale de Silent Hill travaillent sur quelque chose.

Le remake de Metal Gear Solid serait également une réalité

Une autre chose très intéressante dont Moore’s Law Is Dead a également parlé est le remake de Metal Gear Solid, que peu de gens connaissent. Cependant, le youtubeur a déclaré que l’une de ses meilleures sources avait confirmé il y a longtemps que le remake de Metal Gear Solid était déjà en développement, mais il n’en avait pas parlé car il voulait avoir plus de sources, quelque chose qu’il a obtenu, donc dans la vidéo Il a affirmé que le remake était en charge de Bluepoint Games et qu’il avait commencé à y travailler il y a 3 ans, avec le remake de Demon’s Souls.

Cela peut en surprendre beaucoup, mais la vérité est que Bluepoint Games a déjà laissé entendre qu’il fonctionnait sur 2 projets depuis longtemps et tout cela pourrait confirmer que Sony est en train de conclure un accord avec Bluepoint Games pour les acheter et qu’il lui permettrait non seulement de créer des remakes ou des remasters. , mais aussi des projets originaux. Rappelez-vous également que Bluepoint Games n’est pas étranger à la franchise Konami, car il était en charge de la grande collection Metal Gear Solid HD, qui comprend des versions améliorées de Metal Gear Solid 2: Sons of the Patriots, Metal Gear Solid 3: Snake Eater et Metal Gear Solid: Peace Walker.

Jusqu’à présent, seul le youtubeur RedGamingTech aura signalé un prétendu remake de Metal Gear Solid, mais apparemment il n’y avait pas d’écho, bien qu’il ait affirmé qu’il s’agissait d’informations d’une source très fiable. Ainsi, avec les détails de la loi de Moore est morte, il semble que ses affirmations aient pris de l’ampleur.

Bien qu’il existe déjà plusieurs indices qui pointent vers le retour des deux séries, comme toujours, nous vous recommandons de ne pas croire complètement à ces informations, mais d’attendre les informations officielles.

Que pensez-vous de ces rumeurs? Pensez-vous que ces jeux existeront ou resteront-ils dans les rumeurs?

Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Metal Gear ou Silent Hill en cliquant sur leurs noms respectifs.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source