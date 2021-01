Éditorial: Anime / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le catalogue Netflix continue d’être mis à jour avec contenant pour garder tous ses utilisateurs accrochés. Parmi les nouvelles qui arriveront en février, il y a plus de contenu One Piece.

Grâce à une déclaration, Netflix a rapporté que le 12 février 2021, One Piece: Alabasta arrivera; One Piece: Chopper sur Winter Island et One Piece: La grande route maritime. Ainsi, dans quelques semaines, vous pourrez profiter de plus d’épisode des aventures de Luffy et de ses amis à la recherche du One Piece.

Nous vous rappelons que les premiers épisodes de One Piece sont arrivés sur Nettflix en octobre 2020. Il n’a donc fallu que quelques mois pour que plus de contenu arrive. Espérons que le rythme de sortie se poursuive à ce rythme afin que Netflix soit un bon endroit pour regarder One Piece.

Plus de premières d’anime pour Netflix

Avez-vous déjà vu One Piece? Ne vous inquiétez pas, d’autres séries animées arriveront également sur Netflix en février. Nous vous présentons la liste des premières ci-dessous:

Ainsi parlait Kishibe Rohan – 18 février 2021 Invasion in the Heights – 25 février 2021 TIGER & BUNNY – 28 février 2021

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de ces premières? Allez-vous regarder tous ces anime? Dites le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour plus d’informations sur Netflix. D’autre part, vous trouverez ici toute notre couverture d’anime.