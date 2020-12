Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 09/12/2020 14:21

Comme il est d’usage chaque année, Youtube a été chargé de résumer les moments les plus importants des 12 derniers mois et de fournir des informations supplémentaires. Bien que cette fois nous n’avions pas le Rewind déjà classique, le blog de la plateforme était en charge de partager des détails intéressants, comme le temps total généré par les vidéos sur le thème du jeu vidéo.

Selon YouTue, en 2020, le contenu de jeux vidéo a généré plus d’un milliard d’heures. De la même manière, il a été mentionné que les jeux vidéo ont vécu un moment inégalé au sein de la plateforme. Parallèlement à ces informations, une vidéo a été partagée dans laquelle nous pouvons voir certains moments importants de l’année, tels que les événements de PlayStation 5 et Xbox Series X, ainsi que la fin de la quatrième saison de Fortnite Chapter 2.

En ce qui concerne les créateurs de contenu de jeux vidéo, il a été révélé que plus de 80000 chaînes ont dépassé 100000 abonnés, mille ont atteint cinq millions et seulement 350 ont plus de 10 millions d’abonnés. Excellente année pour YouTube Gaming haut la main, et 2021 sera probablement encore meilleure. Dans des sujets connexes, il s’agissait des jeux vidéo les plus populaires sur YouTube en 2020.

Via: YouTube

