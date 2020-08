Et pour cela, nous ne pouvons pas avoir de belles choses. Il y a une semaine, la communauté Skullgirls faisait la fête car après cinq ans sans recevoir de nouvelles mises à jour majeures, il a finalement été annoncé qu’Annie rejoindrait la liste des combattants en 2021. Et si les choses se passent bien, d’autres personnages sortiront probablement! Mais chaque pièce a sa tête et sa queue. Après quelques jours de fête, plusieurs travailleurs ont commencé à quitter Lab Zero en masse en raison de problèmes avec le responsable du studio de développement Mike Zaimont.

Mike Zaimont, directeur de Lab Zero Games, est responsable du départ de l’équipe de développement de Skullgirls

Déjà en juin, deux travailleurs ont dénoncé que le patron et unique propriétaire de Lab Zero Games, Mike Zaimont, avait encouragé et généré des commentaires et des comportements sexuels dans l’environnement de travail. Depuis lors, la société n’a pas encore publié de déclaration à ce sujet. Mais pour que vous vous rendiez compte à quel point il est important de dénoncer publiquement ces cas, il s’avère que la plainte a déclenché un effet domino où des employés qui n’avaient aucune idée l’ont découvert et d’autres qui étaient dans la même situation ont fait le pas en avant dont ils avaient besoin.

Brian Jun, producteur de l’équipe artistique, a communiqué le 23 août via Twitter qu ‘«après avoir travaillé pendant des semaines avec Mike Z (NdR: surnom par lequel Zaimont est connu), j’ai décidé de démissionner de mon travail chez Lab Zero Games . J’ai été surpris de lire des conversations de discussion entre pairs avec Mike Z où il les a mis dans des situations terriblement gênantes et abusé de pouvoir sur ses employés. C’était un modèle clair d’abus et de manque d’empathie pour ses travailleurs et il refuse d’accepter les critiques et ne montre aucune intention de changer. «

Dans cette même déclaration, Brian Jun commente la manière dont le conseil d’administration de Lab Zero a rencontré Zimont pour tenter de négocier sa sortie du studio, ce à quoi il a répondu par des «demandes irréalistes et potentiellement illégales» suivies d’une dissolution du conseil d’administration pour prendre Zaimont tout. la puissance du studio, selon le producteur de l’équipe artistique. «Mike pense qu’il fait ce qu’il y a de mieux pour l’entreprise, mais il fait tout le contraire pour assurer une bonne santé à ses employés. Il est clair que vous ne souhaitez pas négocier délicatement. Afin de faire le meilleur pour mes amis et collègues, je quitte Lab Zero Games. » Jun a conclu dans sa déclaration.

Quelques heures plus tard, Brandon Sheffield, l’un des scénaristes d’Indivisible, est également venu parler de la difficulté de travailler avec Mike Zaimont car il devait «être extrêmement prudent avec tout ce qu’on lui disait». Va même paralyser certaines des caractéristiques du titre si l’idée ne lui était pas vendue de la manière dont il voulait l’entendre.

Suite à ces deux nouvelles allégations, d’autres travailleurs tels que Jessica Allen, artiste senior du studio, la directrice artistique Mariel Kinuko Cartwright et l’artiste et animateur Jonathan Kim ont également annoncé leur départ du studio. La déclaration de Cartwright est particulièrement déchirante car elle présente des blagues sexuelles sur son corps et ses vêtements, des câlins non sollicités et des insinuations sexuelles. «J’ai essayé de lui parler de mon inconfort en 2017, et il m’a répondu en me traitant d’hypocrite et en me blâmant pour la façon dont je m’habillais. Il a dit qu’il ne voulait pas suivre de cours de sensibilisation au harcèlement sexuel. Si je voulais garder mon travail, je sentais que je pouvais simplement le supporter. «

Comment cela laisse-t-il le développement de Skullgirls 2nd Encore et de sa franchise?

Heureusement, Skullgirls 2nd Encore et tout ce qui est à venir dans le futur est en sécurité. Les propriétaires de la propriété intellectuelle sont Autumn Games, qui, avec Hidden Variable, responsable de Skullgirls Mobile, ont publié une déclaration où ils se positionnent du côté des travailleurs qui ont dénoncé le comportement de Mike Zaimont. Dès lors, ils ont donc décidé de couper toute relation de travail avec Lab Zero Games ou Zaimont lui-même, considérant que l’attitude de ce dernier va à l’encontre des idéaux d’environnement de travail et de respect des Autumn Games et Hidden Variable.

Une déclaration officielle de Hidden Variable et Autumn concernant Lab Zero Games et l’avenir de Skullgirls. pic.twitter.com/4qeoN9fgRj – Skullgirls Mobile (@sgmobile) 25 août 2020

Les deux studios se sont engagés à faire les investissements nécessaires pour que les deux versions de Skullgirls continuent à se développer sans Lab Zero Games, qui était jusqu’à présent les développeurs du titre de combat. De plus, l’intention est de continuer à développer les jeux au-delà de l’arrivée d’Annie et de contacter tous les travailleurs qui ont quitté le développeur.

Sans aucun doute, Autumn Games et Hidden Value se sont placés si tôt du côté des travailleurs et ont communiqué que leur intention était d’aller de l’avant avec la franchise sans Lab Zero Games est l’une des meilleures nouvelles qui pourrait arriver à Skullgirls 2nd Encore , Skullgirls Mobile et sa communauté. L’inconvénient de tout cela est de voir comment même dans les petits studios indépendants, il y a de telles personnes. Mais j’insiste, restons avec les bonnes nouvelles.

