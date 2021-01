Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 06/01/2021 08h03

Comme vous vous en souvenez peut-être, en 2017, la boutique numérique Nintendo DS, connue sous le nom de DSi Ware, a été abandonnée. Heureusement, certains titres de ce service étaient encore disponibles sur 3DS. Cependant, les utilisateurs sont venus signaler que certains de ces jeux ont disparu sans préavis dans les régions d’Amérique et d’Europe.

Les titres concernés ont atteint le DSi Ware avant la mi-2011. Certains d’entre eux sont Shantae: Risky’s Revenge, Dr. Mario Express, Asphalt 4: Elite Racing, Mr. Driller: Drill Till You Drop, Aura-Aura Climber, Zenonia et beaucoup plus. Bien que ces jeux ne soient plus disponibles, les joueurs peuvent toujours accéder à leurs copies et les télécharger à nouveau depuis l’eShop. Malheureusement, ceux qui ne les ont pas achetés à l’époque, il semble qu’ils n’auront plus la possibilité de les ajouter à leurs bibliothèques.

D’autres jeux DSi ne sont plus à vendre, partis mais pas oubliés:

– Asphalte 4

– X-Scape

– Grimpeur Aura

– Zenonia

– Spotto!

– Mighty Flip Champs

– Escapee GO!

– Dr Mario Express

– M. Driller

– Âme des ténèbres

– Légendes d’Exidia

– Spin Six

– Le sentier de l’Oregon

– Artisan brillant

Beaucoup plus. – 😎 Come Out Punching (@comeoutpunching) 2 janvier 2021

Pour le moment, il n’y a pas de déclaration officielle de Nintendo sur la disparition de ces titres. Au cas où ce ne serait pas une erreur, cela signifierait que la seule façon de profiter de jeux comme Shantae: Risky’s Revenge, sera sur d’autres plates-formes, telles que PC, ou avec les éditions physiques limitées de certains titres.

Sur des questions connexes, Nintendo a acquis Next Level Games, responsable de Luigi’s Mansion 3. De même, les analystes suggèrent que le Switch surclassera la PS5 et la Xbox Series X | S en 2021.

Via: GameSpot

