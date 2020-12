PodNN 59, notre podcast enregistré en direct avec le public! Cette fois, nous vous dédions l’intégralité du programme aux Game Awards 2020, en passant en revue toutes les catégories nominées de une année qui n’a pas été très bénéfique pour Nintendo, en termes de prix possibles pour leurs jeux vidéo. Et c’est ça, sauf Animal Crossing: Nouveaux horizons, qui est présent dans très peu de catégories, vous en verrez un peu plus aux Game Awards 2020, même si sans aucun doute sa nomination pour le meilleur jeu de l’année est l’une des plus marquantes que nous serons, ainsi que celle du meilleur jeu familial, car dans les deux cas, il a des concurrents coriaces.

En plus de évaluez les nominés des Game Awards 2020, nous avons également lancé notre parie sur les surprises que l’on verra dans ce spectacle, qui apporte toujours des annonces inattendues, commentant à tout moment avec les personnes qui se sont arrêtées en direct pour discuter avec nous. Et qu’est-ce que l’on entend en arrière-plan? Eh bien, même s’il s’agit d’un podcast, vous avez également sa version vidéo disponible sur YouTube, dans laquelle vous pouvez nous voir jouer à cette occasion… Terraria pour Nintendo Switch! Et nous en profitons toujours pour jouer quelque chose au hasard pour le rendre plus agréable.

Les Game Awards 2020 auront lieu au tôt le matin du vendredi 11 décembre 2020, Vous pouvez jeter un œil à toutes les catégories de cette actualité, ou jeter un œil à celle que nous vous laissons à la fin de cet article. Écoutez tous les PodNN sur Ivoox, Itunes, Spotify, Google Podcast, Earli Audio, TuneIn et Stitcher.

Podcast NextN – PodNN59 (Ivoox)

Podcast NextN – PodNN59 (format vidéo YouTube)

Dans ce podcast, ils ont collaboré:

Nominés pour les Game Awards 2020

Jeu de l’année

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Doom Eternal Final Fantasy VII REMAKE Ghost of Tsushima Hades The Last of US: Part II

Meilleure direction

Final Fantasy VII REMAKE Ghost of Tsushima Hades Half-Life: ALYX The Last of US: Part II

Meilleur récit

13 Sentinelles: Aegis Rim Final Fantasy VII REMAKE Ghost of Tsushima Hades The Last of US: Part II

Meilleure direction artistique

Final Fantasy VII REMAKE Ghost of Tsushima Hadès Ori et la volonté des feux follets The Last of US: Part II

Meilleure musique / composition

Doom Eternal Final Fantasy VII REMAKE Hades Ori et la volonté des feux follets The Last of US: Part II

Meilleure conception sonore

Doom Eternal Half-Life: ALYX Ghost of Tsushima Resident Evil 3 The Last of US: Part II

Meilleure performance

Ashley Johnson comme Ellie, dans The Last of US: Part II Laura Bailey comme Abbyen, dans The Last of US: Part II Daisuke Tsuji comme Jin Sakai, dans Ghost of Tsushima Logan Cunningham comme Hadès, dans Hadji Jeter comme Miles Morales, dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Meilleur jeu avec impact social ou message

Si trouvé… Kentucky Route Zero: TV Edition Spiritfarer Dis-moi pourquoi à travers les temps les plus sombres

Meilleur jeu en cours

Apex Legends Destiny 2 Call of Duty: Warzone Fortnite No Man’s Sky

Meilleur jeu indi

Carrion Fall Guys: Ultimate Knockout Hadès Spelunky 2 Spiritfarer

Meilleur jeu de téléphone portable

Parmi nous Call of Duty Mobile Genshin Impact Legends of Runeterra

Mélange de café Pokémon

Meilleur soutien communautaire

Apex Legends Destiny 2 Fall Guys: Ultimate Knockout Fortnite No Man’s Sky Valorant

Meilleur jeu de réalité virtuelle / réalité augmentée

Dreams Half-Life: ALYX Marvel’s Iron Man VR Star Wars: Squadrons The Walking Dead: Saints & Sinners

Meilleure innovation en accessibilité

Assassin’s Creed Valhalla Grounded Hyperdot The Last of US: Part II Watch Dogs Legion

Meilleur jeu d’action

Doom Eternal Hadès Half-Life: ALYX Nioh 2 Street of Rage 4

Meilleur jeu d’action et d’aventure

Assassin’s Creed Valhalla Ghost of Tsushima Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ori et la volonté des feux follets Star Wars Jedi: Fallen Order The Last of US: Part II

Meilleur jeu de rôle

Final Fantasy VII REMAKE Genshin Impact Persona 5 Royal Wasteland 3 Yakuza: Comme un dragon

Meilleur jeu de combat

Granblue Fantasy: Versus Mortal Kombat 11 Ultimate Street Fighter V: Champion Edition One Punch Man: A Hero Nobody Knows Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r]

Meilleur jeu familial

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Crash Bandicoot 4: il est temps Fall Guys: Ultimate Knockout

Mario Kart Live: Circuit à domicile

Donjons Minecraft

Paper Mario: Le roi de l’origami

Meilleur jeu de simulation / stratégie

Crushader Kings III Desperados III Gears Tactics Microsoft Flight Simulator XCOM. Escouade de chimères

Meilleur jeu de sport ou de course

Dirt 5 F1 2020 FIFA 21 NBA 2K21 Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Meilleur jeu multijoueur

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Parmi nous Call of Duty: Warzone Fall Guys: Ultimate Knockout Valorant

Créateur de contenu de l’année

Alanah Pearce Jay Ann Lopez Nickmercs TimTheTatman Valkyrae

Meilleur premier jeu d’un studio indépendant

Carrion Mortal Shell Raji: An Ancient Epic Röki Phasmophobia

Meilleur joueur e-sport

Ian «Crimsix» Porter – Call of Duty Heo «ShowMaker» Su – League of Legends Kim «Canyon» Geon-bu – League of Legends Anthony «Shotzzy» Cuevas-Castro – Call of Duty Matthieu «Zywoo» Herbaut – Counter-Strike: Offensive Mondiale

Meilleur entraîneur e-sport

Danny “Zonic” Sorensen – Counter-Strike: Global Offensive Dae-Hee “Crusty” Park – Overwatch League Fabian “Grabbz” Lohmann – League of Legends Lee “Zefa” Jae-Min – League of Legends Raymond “Rambo” Lussier – League of Légendes

Meilleur événement e-sport

Blast Premier: Finales européennes printemps 2020 – Counter-Strike: Global Offensive Call of Duty League of Championship 2020 – Call of Duty IEM Katowice 2020 – Counter-Strike: Global Offensive League of Legends World Championship 2020 – League of Legends Overwatch League Grand Finals 2020 – Ligue Overwatch

Meilleur jeu d’e-sport

Call of Duty: Modern Warfare Counter-Strike: Global Offensive Fortnite League of Legends Valorant

Meilleur commentateur e-sport

Alex “Goldenboy” Mendez Alex “Machine” Richardson Eefje “Sjokz” Depoortere James “Dash” Patterson Jorien “Sheever” Van Der Heijden

Meilleure équipe e-sport

Damwon Gaming – League of Legends Dallas Empire – Call of Duty G2 Esports – League of Legends San Francisco Shock – Overwatch League Team Secret – Dota 2

